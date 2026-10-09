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Основен съперник на Инфантино се отказва от битката за президентския пост във ФИФА

Основен съперник на Инфантино се отказва от битката за президентския пост във ФИФА

9 Октомври, 2026 20:28 465 0

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Отказът на Монталиани би бил сериозен плюс за настоящия президент на ФИФА

Основен съперник на Инфантино се отказва от битката за президентския пост във ФИФА - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Виктор Монталиани, сочен като един от основните потенциални съперници на Джани Инфантино за президентския пост във ФИФА, по всяка вероятност няма да се кандидатира на изборния конгрес на 18 март. Според ESPN канадецът предпочита да търси нов мандат начело на КОНКАКАФ.

Монталиани ръководи конфедерацията на Северна и Централна Америка и Карибите, която обединява 35 национални федерации.

Основен съперник на Инфантино се отказва от битката за президентския пост във ФИФА

През последните месеци името му все по-често се споменаваше като възможна фигура, която да обедини част от опозицията срещу Инфантино.

Още в началото на октомври обаче имаше информации, че канадецът сериозно се колебае дали да влезе в директна битка за поста.

Сега тези колебания изглежда са довели до решение да не се кандидатира.

Отказът на Монталиани би бил сериозен плюс за настоящия президент на ФИФА. Инфантино активно търси подкрепа сред националните федерации, докато неговите опоненти все още не са успели да се обединят около силна обща кандидатура.

Така вариантът настоящият президент да получи още един четиригодишен мандат изглежда все по-реалистичен.

Сред обсъжданите имена е и президентът на Азиатската футболна конфедерация шейх Салман бин Ибрахим Ал Халифа, който вече се изправи срещу Инфантино на изборите през 2016 година.

Основен съперник на Инфантино се отказва от битката за президентския пост във ФИФА

Идеята е той да привлече значителна част от азиатските гласове, като евентуално получи подкрепа и от Европа, КОНКАКАФ и части от Африка и Океания.

Този сценарий обаче среща съпротива и вътре в самата Азиатска конфедерация и засега остава несигурен.

Към момента единственият, който публично е обявил намерение да се кандидатира срещу Инфантино, е бившият швейцарски национал Рамон Вега.

Той обаче не се възприема като реална заплаха за настоящия президент.

Изборният конгрес на ФИФА ще се проведе на 18 март в Рабат, Мароко, а до тогава основният въпрос ще бъде дали ще се появи кандидат, способен да обедини опозицията срещу Инфантино.


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