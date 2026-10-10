Опоненти на Инфантино издигат Арсен Венгер за президент на ФИФА?

Опоненти на президента на ФИФА Джани Инфантино искат да убедят Арсен Венгер да се кандидатира за поста на изборите през 2027 г. Това съобщава журналистът Мартин Цийглер във вестник „Таймс“. Кандидатурите трябва да бъдат подадени до 18 ноември 2026 г., а изборният конгрес ще се проведе на 18 март 2027 г. в Рабат, Мароко. За да бъде допуснат до надпреварата, всеки кандидат трябва да получи подкрепата на най-малко пет футболни федерации.

Венгер все още не е обявил кандидатура

Арсен Венгер в момента е директор на ФИФА за глобалното развитие на футбола. 76-годишният французин не е заявил официално намерение да се включи в изборите, а публикацията представя кандидатурата му като идея, която опонентите на Инфантино се опитват да прокарат.

Венгер ръководи Арсенал от 1996 до 2018 г. В този период лондонският клуб спечели три шампионски титли на Англия и общо седем пъти Купата и Суперкупата на страната. Отборът достигна и до финалите на Шампионската лига и Купата на УЕФА.

Французинът е работил още в Нанси, Монако и японския Нагоя Грампус Ейт. С Монако той спечели шампионската титла на Франция.

Монталяни не планира да се кандидатира

Според „Таймс“ Виктор Монталяни, президентът на Конфедерацията на футбола на Северна, Централна Америка и Карибския басейн, не планира да издига кандидатурата си. Канадецът беше сред имената, споменавани като възможен съперник на Инфантино.

Самият Инфантино вече потвърди намерението си да се бори за нов мандат. „Ще бъда кандидат на изборите за президент на ФИФА догодина“, заяви той пред конгреса на световната футболна централа през май 2026 г.

Инфантино беше избран за президент на ФИФА през февруари 2016 г., след корупционния скандал, довел до оттеглянето на Сеп Блатер. След това той беше преизбиран два пъти без конкуренция. Към момента Венгер не е обявил официално решение, а окончателният списък на кандидатите ще стане ясен след изтичането на срока за номинации през ноември. Рамон Вега обяви преди дни намерението си да се кандидатира за президент на Международната федерация по футбол (ФИФА).

Източници: bta.bg, lbc.co.uk