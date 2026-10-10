Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Верстапен спечели мокрия хаотичен спринт в Сингапур

Верстапен спечели мокрия хаотичен спринт в Сингапур

10 Октомври, 2026 16:02 506 0

  • формула 1-
  • макс верстапен-
  • гран при на сингапур-
  • спринт-
  • марина бей

След германеца останаха пилотите на Ферари - Люис Хамилтън и Шарл Леклер

Верстапен спечели мокрия хаотичен спринт в Сингапур - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Макс Верстапен (Ред Бул) спечели мокрия спринт за Гран при на Сингапур във Формула 1. Нидерландецът завърши пред Люис Хамилтън (Ферари) и Шарл Леклер (Ферари), а надпреварата на „Марина Бей“ беше прекъсвана от множество инциденти.

Успехът е първи за Верстапен в спринт през сезона и първи за него на пистата в Сингапур. Той е и втори пореден за четирикратния световен шампион след победата му в Гран при на Бахрейн в Малайзия миналата седмица.

Ръсел поведе, но отпадна още в началото

Стартът беше отложен с 30 минути заради силен дъжд. Пилотите направиха две загряващи обиколки зад колата за сигурност, след което започнаха състезанието от място с гуми интермедия. Допълнителната обиколка намали дистанцията от 21 на 20 тура.

Джордж Ръсел (Мерцедес) потегли отлично и изпревари Верстапен в първите метри. В края на първата обиколка обаче британецът се завъртя на изхода от последния завой и се удари в стената, което доведе до появата на колата за сигурност.

Още в ранната фаза отпаднаха и Ланс Строл (Астън Мартин) след контакт със Серхио Перес (Кадилак), както и Исак Хаджар (Ред Бул) и Франко Колапинто (Алпин) заради повреди. След рестарта от надпреварата отпаднаха още няколко пилоти.

Антонели увеличи преднината си

Андреа Кими Антонели (Мерцедес) завърши четвърти, след като стартира осми и спечели три позиции. Лиам Лоусън (Рейсинг Булс), Нико Хюлкенберг (Ауди) и Ландо Норис (Макларън) също влязоха в зоната на точките.

В последната обиколка Норис атакува съотборника си Оскар Пиастри (Макларън) в петия завой. Двамата се удариха, Пиастри се блъсна в стената и отпадна, а Норис продължи, но завърши осми. Преди това Норис предупреди по радиото: „Пистата все още не е подходяща за гумите за суха настилка.“ Възможно е британецът да получи наказание за инцидента.

Антонели увеличи преднината си в генералното класиране пред отпадналия Джордж Ръсел на 89 точки. Люис Хамилтън изостава на 104 точки от лидера. При конструкторите Мерцедес е начело с 561 точки, пред Ферари с 418, Макларън с 317 и Ред Бул с 306.

Източници: sportal.bg, cadenaser.com


Сингапур
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове