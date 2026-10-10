Верстапен спечели мокрия хаотичен спринт в Сингапур

Макс Верстапен (Ред Бул) спечели мокрия спринт за Гран при на Сингапур във Формула 1. Нидерландецът завърши пред Люис Хамилтън (Ферари) и Шарл Леклер (Ферари), а надпреварата на „Марина Бей“ беше прекъсвана от множество инциденти.

Успехът е първи за Верстапен в спринт през сезона и първи за него на пистата в Сингапур. Той е и втори пореден за четирикратния световен шампион след победата му в Гран при на Бахрейн в Малайзия миналата седмица.

Ръсел поведе, но отпадна още в началото

Стартът беше отложен с 30 минути заради силен дъжд. Пилотите направиха две загряващи обиколки зад колата за сигурност, след което започнаха състезанието от място с гуми интермедия. Допълнителната обиколка намали дистанцията от 21 на 20 тура.

Джордж Ръсел (Мерцедес) потегли отлично и изпревари Верстапен в първите метри. В края на първата обиколка обаче британецът се завъртя на изхода от последния завой и се удари в стената, което доведе до появата на колата за сигурност.

Още в ранната фаза отпаднаха и Ланс Строл (Астън Мартин) след контакт със Серхио Перес (Кадилак), както и Исак Хаджар (Ред Бул) и Франко Колапинто (Алпин) заради повреди. След рестарта от надпреварата отпаднаха още няколко пилоти.

Антонели увеличи преднината си

Андреа Кими Антонели (Мерцедес) завърши четвърти, след като стартира осми и спечели три позиции. Лиам Лоусън (Рейсинг Булс), Нико Хюлкенберг (Ауди) и Ландо Норис (Макларън) също влязоха в зоната на точките.

В последната обиколка Норис атакува съотборника си Оскар Пиастри (Макларън) в петия завой. Двамата се удариха, Пиастри се блъсна в стената и отпадна, а Норис продължи, но завърши осми. Преди това Норис предупреди по радиото: „Пистата все още не е подходяща за гумите за суха настилка.“ Възможно е британецът да получи наказание за инцидента.

Антонели увеличи преднината си в генералното класиране пред отпадналия Джордж Ръсел на 89 точки. Люис Хамилтън изостава на 104 точки от лидера. При конструкторите Мерцедес е начело с 561 точки, пред Ферари с 418, Макларън с 317 и Ред Бул с 306.

Източници: sportal.bg, cadenaser.com