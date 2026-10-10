Фенове на Райо прекратиха мача с Атлетик заради протест

Мачът между Райо Валекано и Атлетик Билбао беше прекратен, след като привържениците на домакините хвърляха хартиени самолетчета, малки пластмасови топки и други предмети на терена. Двубоят от осмия кръг на Ла Лига беше спрян за първи път в 13-ата минута при резултат 0:0.

Играчите на Райо се оттеглиха до страничната линия, а дикторът на стадиона предупреди около 20-ата минута, че срещата ще бъде прекратена, ако протестите продължат. Играта беше подновена в 24-ата минута, но скоро след това отново беше спряна, а футболистите и длъжностните лица напуснаха терена.

Капитаните на Райо Оскар Валентин и Иси Паласон разговаряха с част от привържениците зад една от вратите, откъдето идваха хвърляните предмети. След около 10 минути двата отбора се върнаха на терена и загряха, но срещата беше прекъсната за трети път секунди след подновяването. Съдията Хосе Мария Санчес Мартинес разговаря с полицията, треньорите и представителите на двата клуба, преди да вземе решение за окончателното прекратяване.

Протестът беше насочен срещу президента

Феновете на Райо Валекано освиркваха и скандираха срещу собственика и президента на клуба Раул Мартин Преса. Недоволството срещу управлението му продължава от месеци, а по време на приятелски мач на стадион „Валекас“ през миналата седмица също са били отправяни скандирания срещу него.

На президентската ложа се появиха графити с призив Преса да напусне клуба. Според Асошиейтед прес протестът е бил организиран от привърженици, недоволни от начина, по който президентът управлява Райо Валекано.

Първи мач на „Валекас“ след затварянето

Срещата беше първата за Райо от първенството на стадион „Валекас“, след като съоръжението временно беше затворено заради опасения за сигурността. Заради отнетия лиценз клубът игра домакинските си двубои на друг стадион.

Ден преди мача министърът на спорта на автономната област Мадрид Мариано де Пако призова за спокойствие. „Райо ще получи стадиона, който заслужава. Имайте вяра!“, написа той.

Ла Лига съобщи, че новите дата и час за доиграването ще бъдат обявени допълнително. Треньорът на Райо Беñат Сан Хосе заяви след прекратяването, че мачът няма да бъде подновен на следващия ден.

Източници: bta.bg, efe.com, as.com