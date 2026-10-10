Аугсбург вкара най-бързия гол в историята на Бундеслигата

Аугсбург и Байерн Мюнхен завършиха 2:2 в мач от петия кръг на Бундеслигата, в който Робин Фелхауер постави рекорд за най-бърз гол в историята на германското първенство. Халфът на домакините се разписа още в осмата секунда, след като се възползва от грешка на вратаря Мануел Нойер.

Байерн започна с началния удар, но топката бързо беше върната към Нойер. Вратарят, който се намираше извън наказателното поле, опита да я изрита, но Фелхауер блокира изпълнението. След рикошета футболистът на Аугсбург остана сам срещу празната врата и откри резултата.

Попадението е с една секунда по-бързо от предишния рекорд в Бундеслигата. Той беше поставен на деветата секунда и се поделяше от Кевин Фоланд и Карим Белараби. Данните за новото постижение са потвърдени от статистиците на Opta и от официалните статистически данни на лигата.

Байерн стигна до точката

Исмаел Сайбари изравни в началото на второто полувреме, но Аугсбург отново поведе чрез Родриго Рибейро. Байерн имаше три отменени гола заради засади, преди Нейтаниъл Браун да реализира в 80-ата минута и да донесе точката на шампионите.

Равенството остави Байерн на второ място в класирането с 11 точки. Лидер е Борусия Дортмунд с 13 точки след домакинско 2:2 срещу Вердер Бремен. Аугсбург е пети с 8 точки, колкото има и Вердер.

Лукас Петков игра цял мач за Унион

В друг мач от кръга Унион Берлин записа първата си победа за сезона, след като се наложи с 1:0 над новака Елферсберг. Единственото попадение отбеляза Ливан Бурджу в 81-ата минута. Българският национал Лукас Петков започна като титуляр за гостите и остана на терена през всичките 90 минути.

Байер Леверкузен победи Майнц с 4:3 и се изкачи на четвърто място с 10 точки. Щутгарт спечели с 2:0 срещу новака Падерборн, а Хамбургер ШФ се наложи с 3:2 като гост на Хофенхайм с късен гол на Миро Мухайм.

Източници: bta.bg, goal.com, bulinews.com