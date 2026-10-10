ООН осъди расистките атаки срещу Коко Гоф

Службата на ООН за правата на човека осъди расистките обиди срещу американската тенисистка Коко Гоф след мача ѝ със Синжан Сун на турнира в Пекин. Гоф спечели двубоя с 7:5, 6:1, но след срещата съобщи за голямо количество расистки атаки в социалните мрежи.

Причина за негативната реакция стана спорен момент в първия сет. Гоф спря разиграването и вдигна ръка, за да сигнализира за трептящо рекламно табло, докато Сун беше на път да запише печеливша точка. След видео преглед съдията нареди точката да бъде преиграна.

В отговор на публикация, съдържаща расова обида, Гоф написа в X: „Можете да ме не харесвате или да не сте съгласни с това, което се случи, без да сте расист.“

Призив към спортния свят

В изявлението си Службата на ООН за правата на човека определи расистките послания срещу Гоф като „ужасяващи“. Оттам заявиха, че случаят показва как чернокожите спортистки могат да станат мишена на расистка и злонамерена реч.

„В спорта няма място за расови или сексистки обиди и злоупотреби“, се казва в позицията. Организацията призова играчите, треньорите и спортните структури да защитават спортистите, срещу които са насочени подобни атаки, а феновете да се противопоставят на расизма и сексизма.

Случаят привлече внимание извън тениса, тъй като онлайн реакцията срещу Гоф последва решение на съдията за преиграване на точка, а не нарушение, за което американката да е получила наказание. Позицията на ООН постави инцидента в по-широкия контекст на расистките и сексистките обиди към спортисти в социалните мрежи.

Източници: bta.bg, 1-e8259.azureedge.net