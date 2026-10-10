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Брайтън спечели с 10 души, Ипсуич обърна Фулъм

Брайтън спечели с 10 души, Ипсуич обърна Фулъм

10 Октомври, 2026 21:03 395 0

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„Чайките“ победиха Съндърланд с 2:0 като гости, въпреки че повече от половин час играха с човек по-малко

Брайтън спечели с 10 души, Ипсуич обърна Фулъм - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Брайтън победи Съндърланд с 2:0 като гост в мач от шестия кръг на английската Висша лига. „Чайките“ стигнаха до успеха, въпреки че играха с човек по-малко повече от половин час. Първото полувреме премина при равностойна игра. В 22-рата минута Уилсон Исидор отправи точен удар към вратата на Брайтън, но вратарят на гостите се намеси успешно.

Брайтън поведе в 53-ата минута. Максим де Каупер получи подаване и с прецизен удар в долния ляв ъгъл даде аванс на гостите.

Червен картон не спря „чайките“

Само четири минути по-късно Брайтън остана с десет души. След намеса на ВАР главният съдия Томас Брамол показа директен червен картон на Паскал Страйк.

Съндърланд не успя да се възползва от численото си предимство и не стигна до изравнителен гол. В дълбокото добавено време Брайтън реши мача окончателно. Жауен Хаджам получи подаване от Жоржиньо Рютер в наказателното поле и с техничен удар в долния десен ъгъл оформи крайното 2:0.

След победата Брайтън се изкачи временно на третото място в класирането, докато Съндърланд заема 16-ата позиция.

Ипсуич обърна Фулъм в края

В друг мач от кръга Ипсуич победи Фулъм с 2:1 след драматичен обрат. Срещата на „Портман Роуд“ се игра пред 29 445 зрители и дълго време изглеждаше, че гостите ще си тръгнат с трите точки. Първото полувреме завърши без голове. Фулъм поведе в 55-ата минута, когато Райън Сесеньон се разписа. Малко по-късно домакините бяха близо до изравняването, но Емерсон уцели дясната греда с удар с глава.

Ипсуич все пак стигна до 1:1 в 88-ата минута. След рикошет топката попадна в Гемисонги Уатара, който с удар от границата на наказателното поле я изпрати в долния ляв ъгъл. Обратът беше завършен в добавеното време. Дара О'Шей получи подаване от Джак Кларк и отбеляза победния гол за Ипсуич.

Източници: gong.bg


Великобритания
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