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Реал Мадрид би Виляреал, Диоманде вкара дебютен гол

Реал Мадрид би Виляреал, Диоманде вкара дебютен гол

11 Октомври, 2026 03:42 371 0

  • реал мадрид-
  • виляреал-
  • ян диоманде-
  • винисиус жуниор-
  • ла лига

Ян Диоманде донесе успеха с попадение в 63-ата минута. Винисиус Жуниор беше изгонен с директен червен картон

Реал Мадрид би Виляреал, Диоманде вкара дебютен гол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Реал Мадрид победи Виляреал с 1:0 в мач от Ла Лига и се върна към успехите в първенството. Единственото попадение на „Сантиаго Бернабеу“ отбеляза Ян Диоманде в 63-ата минута, а голът беше първи за него с екипа на кралския клуб.

Радостта на домакините обаче беше помрачена осем минути по-късно. Винисиус Жуниор, който започна срещата като резерва, получи директен червен картон, след като по време на атаката, довела до отменено попадение, дръпна за косата Нейтън-Дилън Салиба. Реал Мадрид удържа преднината си въпреки численото малцинство.

Диоманде реши мача след проверка с ВАР

Винисиус се появи в игра в началото на второто полувреме, а малко по-късно домакините откриха резултата. Федерико Валверде проби и подаде към Диоманде, който изпрати топката в мрежата. Първоначално страничният съдия сигнализира за засада, но след проверка със системата ВАР голът беше зачетен.

Преди това Килиан Мбапе беше най-близо до попадение за Реал. В 7-ата минута французинът получи топката след диагонален пас на Арда Гюлер, но ударът му срещна гредата. Мбапе имаше и още една възможност през първото полувреме, но не успя да преодолее Петер Гулачи.

Виляреал започна по-активно и на няколко пъти затрудни домакините с продължително владеене на топката. Реал Мадрид не успя да наложи високо темпо в атаките си, което предизвика недоволство по трибуните. След края на първото полувреме футболистите на Жозе Моуриньо бяха изпратени с освирквания.

Куртоа спаси Реал в края

След изгонването на Винисиус Виляреал потърси изравняването. Най-добрата възможност за гостите дойде в 88-ата минута, когато Жорж Микаутадзе се освободи на границата на наказателното поле и стреля. Тибо Куртоа обаче се намеси и запази аванса на Реал.

В добавеното време, което беше седем минути, домакините успяха да задържат играта в половината на Виляреал и да спечелят няколко статични положения. След последния съдийски сигнал Реал Мадрид публикува посланието „Победа у дома!“.

Реал Мадрид е трети в класирането на Ла Лига с 18 точки. Лидер е Барселона с 24 точки. Следващият мач на мадридчани е гостуване на Рома в Шампионската лига, а след това тимът ще приеме Севиля в първенството.

Източници: sportal.bg


Испания
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