Марсилия прекъсна серията от загуби с успех над Троа

Олимпик Марсилия спечели с 2:0 гостуването си на Троа в мач от шестия кръг на френската Лига 1. Успехът е втори за тима от началото на сезона и прекъсна серията му от четири поредни загуби в шампионата.

Резултатът беше открит в 50-ата минута. Амин Харит получи възможност в наказателното поле и се разписа, за да даде преднина на гостите.

Троа запази шансове да стигне до изравняване до края на редовното време, но Марсилия реши мача в добавеното време. Химад Абдали изпълни дузпа в 90+8-ата минута и оформи крайното 2:0.

Марсилия се отдалечи от дъното

С победата тимът на Бруно Женесио събра 6 точки и се изкачи до 13-ото място във временното класиране. Преди мача Марсилия имаше четири последователни поражения в първенството, а последният успех беше домакинското 4:0 срещу Страсбург в откриващия кръг.

„Не съм напълно доволен, защото държа много на съдържанието на мачовете. Но с оглед на ситуацията преди срещата сме доволни, че отново спечелихме“, заяви Бруно Женесио след двубоя, цитиран от Football Club de Marseille.

Троа остава на предпоследното, 17-о място, с 4 точки. Отборът на Стефан Дюмон допусна четвърта загуба от началото на сезона.

Източници: focus-news.net, football.fr, footballclubdemarseille.fr