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Иван Турицов и Динамо спечелиха дерби и се изкачиха на върха в Грузия

Иван Турицов и Динамо спечелиха дерби и се изкачиха на върха в Грузия

12 Октомври, 2026 06:25 432 0

  • иван турицов-
  • динамо батуми-
  • динамо тбилиси-
  • гуъбол

Успехът бе от огромно значение за домакините, които свалиха столичния си съперник от върха и оглавиха временното класиране с актив от 50 точки

Иван Турицов и Динамо спечелиха дерби и се изкачиха на върха в Грузия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българинът Иван Турицов започна като титуляр за клубния си Динамо Батуми при победата с минималното 1:0 над Динамо Тбилиси в среща от 28-ия кръг на грузинската Еровнули. Защитникът остана на терена до 69-ата минута, когато бе заменен от Ника Каландаришвили.

Успехът бе от огромно значение за домакините, които свалиха столичния си съперник от върха и оглавиха временното класиране с актив от 50 точки. Непосредствено зад тях са Рустави и Иберия 1999 с по 49 пункта, докато Динамо (Тбилиси) се смъкна на четвъртата позиция с 48. Така битката за титлата остава изключително оспорвана осем кръга преди края на шампионата.

Иначе единственото попадение на „Батуми Арена“ падна малко преди почивката. В 44-ата минута бразилецът Мауридес се разписа след подаване на Имран Улад Омар и даде преднина на отбора на Турицов.

След почивката съперниците имаха своите възможности, а в заключителните минути гостите създадоха няколко опасни положения. Домакините обаче удържаха аванса си и зарадваха публиката с много ценни три точки. Дербито привлече около 15 хиляди зрители, което според грузинската обществена телевизия е рекорд за посещаемост в първенството през настоящия сезон.

В следващия кръг Динамо Батуми ще гостува на Гагра, като двубоят е на 17 октомври (събота).


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