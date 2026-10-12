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Атанас Рибарски остава селекционер на България за Лига на нациите, после идва чужденец

Атанас Рибарски остава селекционер на България за Лига на нациите, после идва чужденец

12 Октомври, 2026 12:59 472 2

  • атанас рибарски-
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  • национален отбор-
  • лига на нациите

Даваме си време, за да направим анализ какъв треньор ще ни трябва за националните отбори

Атанас Рибарски остава селекционер на България за Лига на нациите, после идва чужденец - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Атанас Рибарски ще продължи да води националния отбор на България. Това обяви президентът на БФС Георги Иванов. 41-годишният специалист ще довърши цикъла на Лига на нациите - оставащите два мача срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин. След това ще се погледне към чуждестранен специалист.

"Приета е оставката на Александър Димитров и е утвърден Атанас Рибарски за следващите два мача в Лига на нациите. Даваме си време, за да направим анализ какъв треньор ще ни трябва за националните отбори. Преговори с други селекционери? Говорим с няколко треньори, работили в различни национални отбори и големи първенства. Идеята е, че не искаме да бързаме. Видях светлина в тунела срещу Люксембург, това не е Люксембург отпреди 20 години със сервитьори и готвачи, техните футболисти са изградени в Германия и Франция. Илиан Илиев беше вече треньор, после дадохме възможност на Александър Димитров, който познаваше футболистите, но не се получиха нещата, за съжаление. С българи не се получиха нещата, затова ще се спрем на чужденец.

"Националният селекционер трябва да направим най-доброто за футболистите, той тренират футболистите четири дни, но трябва да създаде колектив, да има ясни тактически указания. Играта при Александър Димитров беше лоша. Рибарски беше приет добре от футболистите и имаше добър резултат срещу Люксембург. До 30-ата минута срещу Исландия също беше добре, затова му даваше шанс да завърши цикъла. Искам да виждам националния отбор както срещу Люксембург, но Люксембург не е критерий", каза Георги Иванов.


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  • 1 Да ги

    0 0 Отговор
    Заведе за риба и да ги оставя там..

    13:32 12.10.2026

  • 2 Гонзу

    0 0 Отговор
    Важното е да играеш по свирката на задкулисието.Тогава няма да те барнат.А спорта футбол е важен до толкова ,че ни пълни касичката.Класирания и рейтинг няма кой да се занимава.

    14:08 12.10.2026

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