Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Три наши тенисистки с рекордно класиране в ранглистата на WTA

Три наши тенисистки с рекордно класиране в ранглистата на WTA

12 Октомври, 2026 15:48 440 0

  • елизара янева-
  • росица денчева-
  • лидия енчева-
  • wta ранглиста-
  • български тенис-
  • wta 125 майорка-
  • w50 стара загора-
  • елена рибакина-
  • арина сабаленка-
  • мира андреева

Елизара Янева продължава своя възход и се изкачи с три позиции до №146

Три наши тенисистки с рекордно класиране в ранглистата на WTA - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският женски тенис изживя един от най-силните си дни, след като три от водещите ни състезателки записаха най-добрите класирания в кариерата си в световната ранглиста.

Първата ракета на страната Елизара Янева продължава своя възход и се изкачи с три позиции до №146 в света. Това е нов личен рекорд за 19-годишната пловдивчанка. Още в понеделник Янева ще започне участието си на силния турнир от категория WTA 125 в Майорка, където е поставена под №7 и ще стартира срещу италианката Дженифър Руджери.

Отличен скок направи и втората ни ракета Росица Денчева. Плевенчанката прогресира с цели десет места и вече е №195 в света – също върхово постижение за нея. Тази седмица Денчева ще играе на турнира W50 в Стара Загора, където ще бъде сред поставените тенисистки.

Рекорд записа и третата ни по ранкинг Лидия Енчева. Състезателката от Силистра се изкачи с девет позиции до №348 в света. В момента тя също е в Майорка, където участва в квалификациите и днес ще играе финален мач за влизане в основната схема срещу украинката Дария Есипчук.

На върха в световната ранглиста продължава да бъде Елена Рибакина, следвана от Арина Сабаленка. До третото място, което е най-доброто в кариерата ѝ, се изкачи финалистката от Пекин Мира Андреева.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове