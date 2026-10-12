Три наши тенисистки с рекордно класиране в ранглистата на WTA

Българският женски тенис изживя един от най-силните си дни, след като три от водещите ни състезателки записаха най-добрите класирания в кариерата си в световната ранглиста.

Първата ракета на страната Елизара Янева продължава своя възход и се изкачи с три позиции до №146 в света. Това е нов личен рекорд за 19-годишната пловдивчанка. Още в понеделник Янева ще започне участието си на силния турнир от категория WTA 125 в Майорка, където е поставена под №7 и ще стартира срещу италианката Дженифър Руджери.

Отличен скок направи и втората ни ракета Росица Денчева. Плевенчанката прогресира с цели десет места и вече е №195 в света – също върхово постижение за нея. Тази седмица Денчева ще играе на турнира W50 в Стара Загора, където ще бъде сред поставените тенисистки.

Рекорд записа и третата ни по ранкинг Лидия Енчева. Състезателката от Силистра се изкачи с девет позиции до №348 в света. В момента тя също е в Майорка, където участва в квалификациите и днес ще играе финален мач за влизане в основната схема срещу украинката Дария Есипчук.

На върха в световната ранглиста продължава да бъде Елена Рибакина, следвана от Арина Сабаленка. До третото място, което е най-доброто в кариерата ѝ, се изкачи финалистката от Пекин Мира Андреева.