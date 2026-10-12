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Люис Хамилтън премина през спешни медицински прегледи след изтощителното състезание в Сингапур

Люис Хамилтън премина през спешни медицински прегледи след изтощителното състезание в Сингапур

12 Октомври, 2026 18:57 555 8

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  • спорт

Страданията на пилота на пистата бяха утежнени и от грешка в стратегията

Люис Хамилтън премина през спешни медицински прегледи след изтощителното състезание в Сингапур - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън се сблъска със сериозни физически проблеми и потърси медицинска помощ веднага след финала на Гран при на Сингапур във Формула 1. Изтощителната надпревара от 62 обиколки, преминала при екстремна жега и висока влажност на пистата „Марина Бей“, изцеди докрай сили на пилота на „Ферари“.

Говорител на италианския тим потвърди, че след излизането си от болида Хамилтън се е почувствал зле, поради което е бил незабавно прегледан от медицинския екип на Международната автомобилна федерация (ФИА). Поради влошеното му състояние от ФИА му дадоха официално разрешение да пропусне задължителните медийни изяви след състезанието.

Страданията на пилота на пистата бяха утежнени и от грешка в стратегията. Хамилтън реши да не влезе в бокса по време на периода с виртуална кола за сигурност, продължавайки напред с драстично износени гуми. Това го постави в неизгодна позиция спрямо съперниците му във финалната фаза – тои бе изпреварен от Кими Антонели („Мерцедес“), Ландо Норис („Макларън“) и Оскар Пиастри („Макларън“). Въпреки че в голяма част от състезанието се бореше за място на подиума, британецът финишира на шеста позиция.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 негър скиор

    4 0 Отговор
    работи на големия тезгях на оная арменка и тока свърши

    18:59 12.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор
    онаА бръмчалка го е изтощила,
    а не състезанието 😉

    19:00 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 МП4

    1 1 Отговор
    Този отдавна трябваше да спре със Ф1

    19:21 12.10.2026

  • 5 Така де!

    0 0 Отговор
    Няма да чака съвсем да се скапе и после да ходи на доктор!

    19:29 12.10.2026

  • 6 Акъла му толкова

    0 0 Отговор
    Белия, ако беше останал в Мерцедес, можеше още 1-2 титли да вземе и щеше наистина да е безспорния номер 1, а той отиде във Ферари, проклетията на ф1. Има една максима, нещо, като върви, не се пипа. Макс е най-добрия пилот в падока, но ще си остане с 4 титли, колкото и Фетел, съдбата на пилотите на ред бул.

    19:35 12.10.2026

  • 7 Ким Курдашиян

    0 1 Отговор
    Може да е постановка, да не го коладят за грешната стратегия, която за пореден път проваля него и тима.

    19:40 12.10.2026

  • 8 Медиците решават

    0 0 Отговор
    Поради влошеното му състояние от ФИА му дадоха официално разрешение да пропусне задължителните медийни изяви след състезанието.Това само шофьорска глава може да измисли.А какво ще стане, ако не му бяха дали официално разрешение от ФИА?

    19:47 12.10.2026

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