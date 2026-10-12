Люис Хамилтън премина през спешни медицински прегледи след изтощителното състезание в Сингапур

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън се сблъска със сериозни физически проблеми и потърси медицинска помощ веднага след финала на Гран при на Сингапур във Формула 1. Изтощителната надпревара от 62 обиколки, преминала при екстремна жега и висока влажност на пистата „Марина Бей“, изцеди докрай сили на пилота на „Ферари“.

Говорител на италианския тим потвърди, че след излизането си от болида Хамилтън се е почувствал зле, поради което е бил незабавно прегледан от медицинския екип на Международната автомобилна федерация (ФИА). Поради влошеното му състояние от ФИА му дадоха официално разрешение да пропусне задължителните медийни изяви след състезанието.

Страданията на пилота на пистата бяха утежнени и от грешка в стратегията. Хамилтън реши да не влезе в бокса по време на периода с виртуална кола за сигурност, продължавайки напред с драстично износени гуми. Това го постави в неизгодна позиция спрямо съперниците му във финалната фаза – тои бе изпреварен от Кими Антонели („Мерцедес“), Ландо Норис („Макларън“) и Оскар Пиастри („Макларън“). Въпреки че в голяма част от състезанието се бореше за място на подиума, британецът финишира на шеста позиция.