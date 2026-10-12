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Александър Зверев ще завърши 2026 г. като №1 в света

Александър Зверев ще завърши 2026 г. като №1 в света

12 Октомври, 2026 19:12 451 1

  • александър зверев-
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  • тенис

Германецът ще оглави ранглистата официално на 2 ноември и ще остане начело след финалите в Торино

Александър Зверев ще завърши 2026 г. като №1 в света - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Александър Зверев със сигурност ще завърши 2026 г. като №1 в световната ранглиста на АТР. Това стана ясно след отпадането на Карлос Алкарас в третия кръг на турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай.

Германецът вече беше сигурен, че ще оглави класацията за първи път в кариерата си, след като досегашният лидер Яник Синер обяви края на сезона. Италианецът ще загуби точките, спечелени през същия период на 2025 г.

Зверев официално ще заеме първото място на 2 ноември, след турнира във Виена. Германецът ще остане начело и след финалния турнир на АТР в Торино, тъй като Алкарас, който е трети, изостава с прекалено голям актив, за да се върне на върха.

Две титли от Големия шлем и мечта за първото място

През сезона Зверев спечели „Ролан Гарос“ и Откритото първенство на САЩ. „Това е фантастичен сезон за мен с победите в Париж и Ню Йорк, а мисълта, че ще завърша годината на първо място, е сбъдната мечта“, заяви тенисистът пред АТП.

Въпреки сигурното изкачване до върха Зверев продължава участието си в Шанхай. На осминафиналите той ще се изправи срещу Александър Бублик.

Втори в историята по възраст при дебюта на върха

Когато стане №1, Зверев ще бъде на 29 години и 196 дни. Така той ще се превърне във втория най-възрастен тенисист, който за първи път оглавява световната ранглиста.

По-възрастен дебютант на върха е бил единствено австралиецът Джон Нюкомб, който е заел първото място на 30 години и 11 дни.

Синер завърши силно 2025 г. с титли във Виена, на „Мастърс“ турнира в Париж и на финалите на АТР в Торино. Във всеки от трите мача за титлата той победи Зверев. Заради отказа си от участие италианецът ще загуби приблизително една четвърт от точковия си актив.


Германия
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    Изключителен ! Винаги гледа напред и диабета му никога не е бил тема и не го е спирал !

    19:15 12.10.2026

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