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Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди Атлетико – двама титуляри пропускат тренировка

Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди Атлетико – двама титуляри пропускат тренировка

12 Октомври, 2026 21:21 517 0

  • манчестър юнайтед-
  • атлетико мадрид-
  • шампионска лига-
  • люк шоу-
  • коби мейну-
  • матайс де лихт-
  • майкъл карик

Люк Шоу и Коби Мейну не са се включили в днешната тренировка на "червените дяволи"

Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди Атлетико – двама титуляри пропускат тренировка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед най-вероятно ще бъде без двама от основните си футболисти за гостуването на Атлетико Мадрид в Шампионската лига, съобщават британските медии.

Крайният бранител Люк Шоу и халфът Коби Мейну не са се включили в днешната тренировка на "червените дяволи" заради физически проблеми.

Тимът на Майкъл Карик е в серия от четири поредни мача без победа във всички турнири. Последният успех бе на старта на Шампионската лига – убедителното 4:0 над азербайджанския Сабах. През уикенда 20-кратните шампиони на Англия допуснаха изравняване 1:1 у дома срещу Тотнъм, въпреки че водеха до самия край на редовното време и играеха с човек повече.

За визитата на "Метрополитано" във вторник аут със сигурност са Бенямин Шешко, Патрик Доргу и Нусаир Мазрауи, които лекуват контузии.

Добрата новина за Карик е завръщането в тренировъчния процес на Матайс де Лихт. Нидерландският централен защитник се включи пълноценно в заниманието днес. Той не е играл от ноември миналата година, след като претърпя операция на гърба.


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