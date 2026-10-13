Инфантино получил 1,76 млн. долара извън доходите от ФИФА

Световната футболна централа (ФИФА) се намира в центъра на нов казус, свързан с финансовата си прозрачност. Според разследване на британското издание „Телеграф“, въз основа на официални данни, изпратени до Службата за вътрешни приходи на САЩ (IRS), президентът на организацията Джани Инфантино е получил допълнителни 1,76 милиона долара (около 1,3 милиона паунда) през 2024 г., които липсват в официалния годишен доклад на централата.

Откъде произлизат средствата?

Финансовият трансфер е извършен от дружеството FWC2026 US Inc. – юридическо лице, пряко ангажирано с логистиката и организацията на Предстоящото световно първенство по футбол през 2026 г., на което домакини са САЩ, Канада и Мексико.

Разминаване между официалния отчет и реалните приходи

Според публикуваната от ФИФА годишна финансова справка за 2024 г., Инфантино е получил възнаграждение в размер на 4,27 милиона швейцарски франка (приблизително 3,88 милиона британски паунда). Допълнителният превод от американското подразделение обаче изобщо не е упоменат в този документ.

Това разминаване предизвика сериозни дискусии относно спазването на вътрешните правила на централата. Уставът на ФИФА ясно регламентира, че пълният размер на индивидуалното възнаграждение на нейния ръководител трябва да бъде публично оповестяван без изключения. Ето защо редица анализатори определят спестяването на тази информация като потенциално пряко нарушение на етичните и административните норми на организацията. На този етап наличните документи потвърждават самия трансфер и липсата му в отчета, но все още няма правно заключение или официално установена вина.

Въпроси около луксозния престой в Маями

Информацията за неракрития приход съвпада по време и с медийния интерес към стандарта на живот, който Инфантино поддържа в САЩ. В периода преди Мондиала той прекарва продължително време в луксозен имот на крайбрежието в Маями, за който се твърди, че се изисква месечен наем от десетки хиляди долари.

Към момента няма категорични доказателства, че сумата от FWC2026 US Inc. е използвана за покриване на битови или лични разходи на футболния ръководител. Срещу него няма и започнато официално разследване.

Ключовият казус

Основният въпрос, на който ФИФА тепърва ще трябва да даде отговор, е защо сумата от американското дружество не е била включена в официалния отчет за възнагражденията за 2024 г. и дали това не представлява съзнателно скриване на финансови потоци към върха на организацията.