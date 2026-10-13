Новини
Спорт »
Световен футбол »
Златан Ибрахимович се оттегля от оперативната власт в Милан

Златан Ибрахимович се оттегля от оперативната власт в Милан

13 Октомври, 2026 20:16 703 2

  • златан ибрахимович-
  • милан-
  • джери кардинале-
  • redbird-
  • рубен аморим-
  • масимилиано алегри-
  • серия а-
  • футбол

Старши треньорът на тима Рубен Аморим няма никакво отношение към настъпилите промени

Златан Ибрахимович се оттегля от оперативната власт в Милан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендарният шведски нападател Златан Ибрахимович вече няма да изпълнява оперативни функции в ръководството на италианския гранд Милан, съобщава Sky Sport Italia. Решението за рокадата е било взето от Ибрахимович и от собственика на „росонерите“ Джери Кардинале. От медията уточняват, че настоящият старши треньор на тима Рубен Аморим няма никакво отношение към настъпилите промени.

От лятото на 2024 година Ибрахимович заемаше поста старши съветник на Кардинале и имаше пряка дума по спортно-техническите процеси на „Сан Сиро“. Въпреки оттеглянето си от ежедневната работа на Милан, шведът остава част от структурата на инвестиционния фонд RedBird Capital. Той има действащ 5-годишен договор с компанията на стойност 5 милиона долара, но занапред няма да се намесва в оперативните и управленски решения в клуба.

Промяната не е изненада за запознатите със ситуацията в Милано. През последните няколко месеца Златан бе намалил драстично присъствието си на клубната база „Миланело“. Основната причина за отдръпването му бе сериозният конфликт, в който той влезе с предишния старши треньор на тима Масимилиано Алегри.

С тази стъпка Ибрахимович официално се дистанцира от пряката спортно-техническа власт при „росонерите“, макар да запазва стратегическото си партньорство с американските собственици. В следващите седмици предстои да се види как преструктурирането на управленския модел ще се отрази на ежедневните процеси в клуба и на работата на новия спортен щаб.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин

    2 0 Отговор
    Един боклук по малко!

    21:01 13.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове