Златан Ибрахимович се оттегля от оперативната власт в Милан

Легендарният шведски нападател Златан Ибрахимович вече няма да изпълнява оперативни функции в ръководството на италианския гранд Милан, съобщава Sky Sport Italia. Решението за рокадата е било взето от Ибрахимович и от собственика на „росонерите“ Джери Кардинале. От медията уточняват, че настоящият старши треньор на тима Рубен Аморим няма никакво отношение към настъпилите промени.

От лятото на 2024 година Ибрахимович заемаше поста старши съветник на Кардинале и имаше пряка дума по спортно-техническите процеси на „Сан Сиро“. Въпреки оттеглянето си от ежедневната работа на Милан, шведът остава част от структурата на инвестиционния фонд RedBird Capital. Той има действащ 5-годишен договор с компанията на стойност 5 милиона долара, но занапред няма да се намесва в оперативните и управленски решения в клуба.

Промяната не е изненада за запознатите със ситуацията в Милано. През последните няколко месеца Златан бе намалил драстично присъствието си на клубната база „Миланело“. Основната причина за отдръпването му бе сериозният конфликт, в който той влезе с предишния старши треньор на тима Масимилиано Алегри.

С тази стъпка Ибрахимович официално се дистанцира от пряката спортно-техническа власт при „росонерите“, макар да запазва стратегическото си партньорство с американските собственици. В следващите седмици предстои да се види как преструктурирането на управленския модел ще се отрази на ежедневните процеси в клуба и на работата на новия спортен щаб.