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Тежък удар за Милан: Алексис Салемакерс претърпя операция и остава извън терените до пролетта

Тежък удар за Милан: Алексис Салемакерс претърпя операция и остава извън терените до пролетта

13 Октомври, 2026 22:46 368 0

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27-годишният белгийски национал получи сериозната травма по време на лагера на националния си тим

Тежък удар за Милан: Алексис Салемакерс претърпя операция и остава извън терените до пролетта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атакуващият полузащитник на Милан Алексис Салемакерс бе подложен на успешна хирургическа интервенция на десния си глезен в специализирана клиника в Амстердам, потвърдиха официално от италианския клуб.

27-годишният белгийски национал получи сериозната травма по време на лагера на националния си тим. Първоначалните опасения за здравословното му състояние за съжаление се потвърдиха, като прегледите показаха по-тежки увреждания от очакваните.

Според информация на авторитетното издание MilanNews, процесът по рехабилитация и пълно възстановяване на крилото ще продължи между 5 и 6 месеца. Това означава, че Салемакерс ще може да се завърне в игра едва през пролетта, за да помогне на „росонерите“ в решителната заключителна фаза от сезона.

Преди неочакваната контузия белгиецът записа 5 официални мача за Милан от началото на настоящата кампания, в които се отчете с една асистенция. Травмата му поставя спортно-техническия щаб пред сериозно предизвикателство в ротацията на фланговите атаки.



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