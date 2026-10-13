Тежък удар за Милан: Алексис Салемакерс претърпя операция и остава извън терените до пролетта

Атакуващият полузащитник на Милан Алексис Салемакерс бе подложен на успешна хирургическа интервенция на десния си глезен в специализирана клиника в Амстердам, потвърдиха официално от италианския клуб.

27-годишният белгийски национал получи сериозната травма по време на лагера на националния си тим. Първоначалните опасения за здравословното му състояние за съжаление се потвърдиха, като прегледите показаха по-тежки увреждания от очакваните.

Според информация на авторитетното издание MilanNews, процесът по рехабилитация и пълно възстановяване на крилото ще продължи между 5 и 6 месеца. Това означава, че Салемакерс ще може да се завърне в игра едва през пролетта, за да помогне на „росонерите“ в решителната заключителна фаза от сезона.

Преди неочакваната контузия белгиецът записа 5 официални мача за Милан от началото на настоящата кампания, в които се отчете с една асистенция. Травмата му поставя спортно-техническия щаб пред сериозно предизвикателство в ротацията на фланговите атаки.

📰 AC Milan announces that Alexis Saelemaekers underwent surgery on his right ankle today in Amsterdam. The arthroscopic debridement and stabilisation procedure, performed by Dr Gino Kerkhoffs in the presence of Dr Andrea Bulgheroni and Diego Mantovani from AC Milan’s medical staff, was successfully completed. — Milan Posts (@MilanPosts) October 13, 2026