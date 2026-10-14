Олимпиакос заличи 28 точки и победи Валенсия

Олимпиакос заличи 28 точки пасив и победи Валенсия със 102:97 след продължение в мач от петия кръг на Евролигата. Гръцкият шампион изоставаше с 34:59 на почивката и с 34:62 в началото на второто полувреме, но стигна до един от най-впечатляващите обрати в историята на турнира.

Валенсия започна силно и контролираше мача през първите 20 минути. Домакините спечелиха първата част с 31:17, а на почивката имаха аванс от 25 точки. След началото на третата четвърт разликата достигна 28 точки, преди Олимпиакос да промени хода на срещата с по-добра защита и по-агресивна игра.

Монтеро и Фурние поведоха обрата

Жан Монтеро, който преди това играеше за Валенсия, беше основният двигател на завръщането и завърши с 26 точки. Еван Фурние добави 23, като реализира всичките си точки през второто полувреме. Олимпиакос намали изоставането до 12 точки при 71:59 в края на третата част.

В последната четвърт гостите продължиха да топят разликата и в края на редовното време дори поведоха с 84:83. Валенсия обаче стигна до продължение след кош на Ти Джей Шортс за 90:90. В добавените пет минути Олимпиакос беше по-резултатният отбор и спечели периода с 12:7.

За Валенсия Никола Миротич отбеляза 19 точки, а Шортс приключи с 16. След поражението домакините вече са с първа загуба за сезона в Евролигата, докато Олимпиакос записа четвъртия си успех.

Везенков се изкачи във вечната ранглиста

Александър Везенков завърши срещата с 14 точки и 7 борби. Българският национал вече има 3774 точки в Евролигата и зае 12-о място във вечната ранглиста, изпреварвайки с две точки испанеца Серхио Родригес.

„Това беше тежка загуба, в която всеки отбор имаше по едно полувреме“, заяви старши треньорът на Валенсия Хави Алберт след мача. Той добави, че отборът му не е трябвало да се опитва да пази преднината, а да продължи да играе смело.

Следващият мач на Олимпиакос в Евролигата е срещу Барселона на 16 октомври.

Източници: bnrnews.bg, infobae.com, sport-fm.gr