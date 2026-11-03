Александър Зверев: Най-голямото облекчение беше в Париж

Александър Зверев определи спечелването на първата си титла от Големия шлем като най-голямото облекчение в кариерата си. Германският тенисист направи признанието преди участието си на турнира „Мастърс“ в Париж, където се завърна като лидер в световната ранглиста на АТП.

„В Париж, когато спечелих първата голяма титла, беше различно чувство, защото мислех, че никога няма да постигна това“, каза Зверев. Той допълни, че зад успеха стоят много разочарования, трудни моменти и загуби във финали.

„Най-после да успея беше най-голямото облекчение, което съм изпитал в кариерата си“, заяви Александър Зверев.

Париж има особено значение за 29-годишния германец. През 2022 г. той скъса връзка на глезена си по време на полуфинала на „Ролан Гарос“. Четири години по-късно именно там Зверев спечели първата си титла от Големия шлем.

Той свърза триумфа не само с конкретния мач, а и с целия път до него. Загубите във финали и тежките периоди са направили успеха по-значим, а връщането му на върха в Париж е добавило още един символичен момент към кариерата му.

Зверев си осигури първото място в ранглистата след турнира във Виена. Според него обаче достигането до върха изисква различен подход от спечелването на един турнир.

„За да станеш номер 1, трябва да направиш най-добрия си възможен сезон през цялата година. Това е напълно различно“, обясни германецът. По думите му след победа в турнир от Големия шлем е възможно да се празнува, но след това остава усещането, че работата трябва да продължи всеки ден.

„Във Виена аз си осигурих първо място в света, но трябваше да играя и на следващия ден, и деня след това. Тук също ще играя през ден и нямам време да празнувам“, каза Зверев.

Тенисистът посочи, че би искал да отпразнува постижението след Купа „Дейвис“. Финалите на отборната надпревара са насрочени за 24-29 ноември в Болоня.

Зверев заяви още, че очаква с нетърпение срещите с Карлос Алкарас и Яник Синер, когато двамата отново бъдат напълно възстановени от контузиите си.