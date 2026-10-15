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Всички резултати и голмайстори в Шампионска лига

Всички резултати и голмайстори в Шампионска лига

15 Октомври, 2026 06:21 864 0

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Манчестър Сити отстъпи с 2:4 на ПСЖ, Астън Вила разгроми Фенербахче с 6:0, а Ливърпул се наложи над ЛАСК в голово шоу, завършило 6:3

Всички резултати и голмайстори в Шампионска лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболната вечер в Шампионска лига предложи истинско зрелище, много голове и драматични обрати. Реал Мадрид измъкна впечатляваща победа с 4:3 при гостуването си на Рома, след като изоставаше с два гола в заключителната част на двубоя.

Манчестър Сити отстъпи с 2:4 на ПСЖ, Астън Вила разгроми Фенербахче с 6:0, а Ливърпул се наложи над ЛАСК в голово шоу, завършило 6:3.

Ето всички резултати и голмайстори:

Фейенорд - Комо 3:2 — Асани Диао (18'), Гийвай Зехиел (20'), Анис Хадж Муса (52'), Роберт Санчес (автогол, 81'), Анастасиос Дувикас (90+3').

ЛАСК - Ливърпул 3:6 — Роберт Любичич (65'), Флориан Флекер (77', 79'), Роналд Араухо (8'), Брадли Баркола (9', 23', 68'), Джереми Фримпонг (53'), Луис Коумас (75').

Манчестър Сити - ПСЖ 2:4 — Ерлинг Халанд (53', 80'), Дезире Дуе (16'), Усман Дембеле (18'), Витиня (35'), Магнес Аклиуш (68'). Феран Торес пропусна дузпа.

Рома - Реал Мадрид 3:4 — Мартен де Роон (20'), Дониел Мален (51', 57'); Килиан Мбапе (25'), Карлос Еспи (83'), Ендрик (85'), Антонио Рюдигер (90').

Астън Вила - Фенербахче 6:0 — Йохан Манзамби (12'), Никълъс Джаксън (31', 39'), Рос Баркли (68', 72'), Тами Ейбрахам (90').

Бодьо/Глимт - Борусия Дортмунд 1:0 — Фредрик Шьоволд (52').

Реал Бетис - Порто 3:2 — Абде Езалзули (47'), Габри Вейга (54'), Саму Агехова (61'), Кучо Ернандес (74'), Иско (84').

Шахтьор Донецк - АЕК Атина 3:1 — Ловро Майер (28'); Педриньо (34'), Винисиус Аугусто (80'), Глейкер Мендоса (86').

Слован Братислава - Щутгарт 0:3 — Дениз Ундав (29'), автогол на Сандро Крус (64'), Ермедин Демирович (90').


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