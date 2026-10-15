Треньорът на Рома : Надиграхме ги, но се "парализирахме"

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини не скри огромното си разочарование след болезнената загуба с 3:4 от Реал Мадрид в Шампионската лига. Наставникът отговори остро на колегата си Жозе Моуриньо и подчерта, че "вълците" са надиграли категорично своя съперник, преди да допуснат шокиращ срив при статични положения в заключителните минути.

Двубоят на "Олимпико" предложи изключителна драма, в която римляните показаха както най-доброто, така и най-слабото от играта си. Домакините напълно заслужено водеха с 3:1 след попадение на Мартен де Роон и два гола на Дониел Мален. Катастрофални грешки в защита при ъглови удари обаче доведоха до три безответни гола във вратата им между 83-ата и 90-ата минута. Карлос Еспи, Ендрик и бившият бранител на Рома Антонио Рюдигер се разписаха по идентичен начин и донесоха обрата за "белия балет".

„Те изпълняваха корнери и преди почивката, но в последните минути сякаш бяхме парализирани от страх при тези центрирания. Допуснахме прекалено леки голове. Съжаляваме изключително много, защото мач, изигран по такъв начин, не биваше да завършва с този епилог“, започна разочарованият Гасперини след края на мача.

През цялото първо полувреме испанският гранд имаше само един точен удар, превърнат в гол от Килиан Мбапе, докато Тибо Куртоа трябваше да се намесва решително няколко пъти.

„Трябва да се опрем на позитивите. Въпреки че това поражение тежи много, длъжни сме да се отърсим бързо от него, за да не заличим всички добри неща, показани на терена. Трудно е за преглъщане, но се представихме на високо ниво, а накрая сами се провалихме. Без да омаловажавам уменията на Реал Мадрид при статичните положения, ние бяхме прекалено пасивни“, допълни треньорът на „джалоросите“.

Гасперини не остана длъжен и на Жозе Моуриньо, който след последния съдийски сигнал заяви, че Рома е изглеждала „мъртва“ в края на мача.

„Ако имаше отбор, който изглеждаше изчерпан физически, това беше Реал Мадрид. Надиграхме ги по всички показатели. Те вкараха единствено от корнери, докато в останалата част от двубоя бяхме напълно на висота. Вярно е, че трябва да се научим как да затваряме срещите до самия край, защото тези финални минути се оказаха решаващи“, каза Гасперини.

За капак италианският специалист трябваше да се справя и с нови здравословни проблеми в състава. Ману Коне напусна терена със сълзи на очи още в 17-ата минута, а на почивката Пауло Дибала също бе принудително заменен заради мускулно неразположение. В лазарета на римляните вече са Миле Свилар със счупен пръст на крака и Брайън Кристанте с травма в коляното.

„При Коне определено става дума за мускулен проблем – разтежение, което изглежда по-сериозно. Дибала усети стягане в мускула, така че тепърва ще изчакаме изследванията“, добави още Гасперини.

След два изиграни кръга в турнира Рома има само една точка в актива си, спечелена при визитата на Фенербахче в Турция (1:1).