Тежък удар за Интер преди дербито с Милан

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес е с разтежение в задната част на лявото си бедро, съобщиха от клуба. Преди два дни нападателят отбеляза два гола при домакинската загуба с 3:4 от Брюж в Шампионската лига.

Според италианските медии аржентинецът ще бъде готов за игра чак след паузата заради националните отбори през ноември. Това означава, че той ще пропусне общо седем мача на тима, като става въпрос не само за дербито с Милан на 31 октомври, но също така за срещите с Болоня, Шахтьор (Донецк), Фиорентина, Венеция, Фейенорд и Комо. Досега през сезона Лаутаро има шест попадения и една асистенция в седем двубоя за “нерадзурите”.