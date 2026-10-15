Петър Станич получи „Златната обувка“ за голмайстор на Лига Европа

УЕФА официално изпрати в Разград престижната награда за голмайстор на Лига Европа за сезон 2025/26. Звездата на Лудогорец Петър Станич получи своята „Златна обувка“ лично от старши треньора Игор Йовичевич и бе посрещнат с бурни аплодисменти от своите съотборници по време на специална церемония на клубната база. Сръбският халф пренаписа историята, превръщайки се в първия футболист от роден тим, който покорява този европейски връх.

През изминалия вълнуващ сезон в турнира 25-годишният сръбски национал демонстрира изключителен голов нюх и невероятна ефективност:

7 гола в 10 мача: Станич подели първото място при реализаторите с нападателя на Нотингам Форест Игор Жезус. Бразилецът обаче вкара същия брой голове за 13 срещи, докато на халфа на Лудогорец бяха нужни с три двубоя по-малко.

Магическият хеттрик: Абсолютният връх в кампанията му бе паметното представяне срещу испанския Селта Виго при зрелищния успех с 3:2 в Разград.

Еврокубков терор: Станич бе над всички и наказа още редица европейски грандове, сред които Ница, Малмьо, Йънг Бойс и ПАОК.

Историческото достижение на Петър Станич веднага го превърна в една от най-апетитните хапки на международния трансферен пазар. Силните му игри и головата серия засилиха интереса от италианските грандове Милан и Аталанта, както и от испанските Севиля и Бетис.

Ръководството на Лудогорец е категорично, че няма да се раздели с голмайстор №1 на Лига Европа за по-малко от 10 милиона евро, което би превърнало евентуалната сделка в най-скъпия изходящ трансфер в историята на българския клубен футбол.