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Милан разби Залцбург в Лига Европа

Милан разби Залцбург в Лига Европа

15 Октомври, 2026 21:34 601 1

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  • рубен аморим

Алфаджо Сисе вкара два гола, а Омари Хъчинсън и Гонсалу Рамуш добавиха по един за убедителния успех на италианския тим

Милан разби Залцбург в Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Милан постигна убедителна победа с 4:0 при гостуването си на Залцбург във втория кръг на Лига Европа. Алфаджо Сисе вкара два гола, а по едно попадение добавиха Омари Хъчинсън и Гонсалу Рамуш. Успехът е първи за италианския тим в турнира през сезона след загубата с 0:2 от Бенфика в първия кръг.

Милан поведе още в 15-ата минута. Сисе засече с глава центриране на Хъчинсън и даде преднина на гостите. Шест минути по-късно самият Хъчинсън увеличи аванса на италианците, а в 33-ата минута Сисе се разписа за втори път, с което Милан се оттегли на почивката при резултат 3:0.

Гонсалу Рамуш, който започна мача като резерва, се появи в игра през второто полувреме и в 72-ата минута вкара четвъртия гол за Милан. Така тимът на Аморим записа чиста победа и се върна в борбата за предните позиции във фазата на лигата.

Залцбург не успя да повтори успеха си от първия кръг, когато победи Левски с 1:0 в София. Преди двубоя треньорът Дани Рьол заяви, че неговият отбор ще се изправи срещу Милан „с уважение, но без страх“.

В третия кръг на Лига Европа Милан ще гостува на Борнемут на 22 октомври. В същия ден Залцбург ще играе като гост на Целие.


Австрия
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  • 1 Кви са тия

    0 0 Отговор
    Тияли Залцбург дето си биха Левски в София с удоволствие и лекота?

    22:24 15.10.2026

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