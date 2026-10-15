Новини
Спорт »
Бг футбол »
Маркус Гиздол след 1:2 срещу Монако: „Резултатът не е добър, но представянето беше страхотно“

Маркус Гиздол след 1:2 срещу Монако: „Резултатът не е добър, но представянето беше страхотно“

15 Октомври, 2026 22:53 704 7

  • маркус гиздол-
  • цска-
  • монако-
  • лига на конференциите-
  • уефа-
  • футболни новини

Наставникът на ЦСКА остана доволен от играта на своя отбор

Маркус Гиздол след 1:2 срещу Монако: „Резултатът не е добър, но представянето беше страхотно“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол остана удовлетворен от играта на своя отбор, въпреки поражението с 1:2 от френския Монако в среща от основната фаза на УЕФА Лига на конференциите. Германският специалист подчерта, че въпреки негативния резултат, „червените“ са показали огромен израстък и са заслужавали да си тръгнат поне с точка от сблъсъка.

„Резултатът не е добър, но представянето беше страхотно. В първите минути на първото полувреме моят отбор усети разликата с топ отбор. Но със силата и скоростта, които показахме, се адаптирахме към мача и в един момент бяхме по-добрият отбор. Заслужавахме една точка“, заяви Гиздол непосредствено след двубоя.

Германският наставник обърна внимание и върху ротацията и дълбочината в състава на ЦСКА с оглед на сгъстения календар от европейски и домашни двубои:

„Вижте, когато има толкова много мачове, трябва дълбочина в състава. За нас трябва да се правят много прецизни решения, но имаме 15-16 футболисти, които могат да играят на това ниво.“

Гиздол, който пое "армейците" едва преди малко повече от седмица, определи двубоя срещу лидера във френската Лига 1 като важен показател за развитието на отбора под негово ръководство:

„Аз съм тук от десет дни, видяхте как играе отборът днес. За мен това е много важна крачка. Сега ни очаква тежка работа срещу по-малки отбори, на други стадиони. Трябва да сме концентрирани върху играта ни и да продължим да играем по този начин.“


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Припока

    9 0 Отговор
    Браво тренер, продължавайте с добрия дух и такива резултати, профи си

    22:56 15.10.2026

  • 2 Засрами се

    2 3 Отговор
    Не те ли е срам.ЦСКА винаги е била тези загубеняци.

    Коментиран от #7

    22:59 15.10.2026

  • 3 Недопустимо

    0 4 Отговор
    Прилича на треньор на говядата.Те падат ти ги хфалиш.

    23:01 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Свинар

    3 1 Отговор
    Много добри свине! Още много пъти ще ги бият. Нека свикват!

    23:09 15.10.2026

  • 7 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Засрами се":

    Да си беше признал , че обърка всичко в този мач! Някои футболисти от ЦСКА нямат място в такива мачове. Срещу локомотивите и другите опашкари, може и да стават, но не и за мачове с по класни отбори!

    00:21 16.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове