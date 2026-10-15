Маркус Гиздол след 1:2 срещу Монако: „Резултатът не е добър, но представянето беше страхотно“

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол остана удовлетворен от играта на своя отбор, въпреки поражението с 1:2 от френския Монако в среща от основната фаза на УЕФА Лига на конференциите. Германският специалист подчерта, че въпреки негативния резултат, „червените“ са показали огромен израстък и са заслужавали да си тръгнат поне с точка от сблъсъка.

„Резултатът не е добър, но представянето беше страхотно. В първите минути на първото полувреме моят отбор усети разликата с топ отбор. Но със силата и скоростта, които показахме, се адаптирахме към мача и в един момент бяхме по-добрият отбор. Заслужавахме една точка“, заяви Гиздол непосредствено след двубоя.

Германският наставник обърна внимание и върху ротацията и дълбочината в състава на ЦСКА с оглед на сгъстения календар от европейски и домашни двубои:

„Вижте, когато има толкова много мачове, трябва дълбочина в състава. За нас трябва да се правят много прецизни решения, но имаме 15-16 футболисти, които могат да играят на това ниво.“

Гиздол, който пое "армейците" едва преди малко повече от седмица, определи двубоя срещу лидера във френската Лига 1 като важен показател за развитието на отбора под негово ръководство:

„Аз съм тук от десет дни, видяхте как играе отборът днес. За мен това е много важна крачка. Сега ни очаква тежка работа срещу по-малки отбори, на други стадиони. Трябва да сме концентрирани върху играта ни и да продължим да играем по този начин.“