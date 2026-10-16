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Халф на ПСЖ призова за завръщане на Роналдо в националния отбор

Халф на ПСЖ призова за завръщане на Роналдо в националния отбор

16 Октомври, 2026 13:00 660 3

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • португалия-
  • национален отбор-
  • витиня

Единственото, което мога да направя, е да се надявам, че всичко ще се развие добре

Халф на ПСЖ призова за завръщане на Роналдо в националния отбор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бъдещето на Кристиано Роналдо в националния отбор на Португалия продължава да предизвиква разгорещени дискусии. Докато част от привържениците смятат, че 41-годишният нападател трябва да отстъпи място на по-младите футболисти, други настояват той да продължи да носи националната фланелка.

Сред поддръжниците на завръщането му е халфът на Пари Сен Жермен Витиня, който изрази позицията си след победата с 4:2 над Манчестър Сити. Португалецът отбеляза едно от попаденията за френския шампион.

„Надявам се Кристиано Роналдо да се завърне в националния отбор. Единственото, което мога да направя, е да се надявам, че всичко ще се развие добре. Всички искаме той да се върне. Дано това се случи“, заяви Витиня, цитиран от трансферния експерт Фабрицио Романо.

Следващите два двубоя на Португалия са през ноември, като дотогава се очаква да има повече яснота около бъдещето на Роналдо с националната фланелка.

Междувременно нападателят на саудитския Ал Насър продължава да преследва историческата граница от 1000 гола в професионалната си кариера. Според посочените данни той се нуждае от още 19 попадения, за да достигне впечатляващото постижение.


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  • 1 Разбирач

    3 1 Отговор
    И защо? Отборът се справящ перфектно без него. Евала на дядото ще имаше смелостта да го изгони

    13:42 16.10.2026

  • 2 Герак Митко

    1 1 Отговор
    Оставете го да си почине 5 -10 години, пък после пак ще играе за националния.

    14:16 16.10.2026

  • 3 Може да се завърне

    0 0 Отговор
    но не като футболист.Времето му отмина.

    15:02 16.10.2026

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