Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Капитанът на НЕК Неймеген след равенството с Левски: Трябваше да отбележа хеттрик

Капитанът на НЕК Неймеген след равенството с Левски: Трябваше да отбележа хеттрик

16 Октомври, 2026 13:29 781 5

  • нек неймеген-
  • тярон чери-
  • левски-
  • футбол-
  • лига европа

Винаги гледам първо себе си

Капитанът на НЕК Неймеген след равенството с Левски: Трябваше да отбележа хеттрик - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на НЕК Неймеген Тярон Чери беше изключително самокритичен към изявите си след снощния двубой срещу Левски, завършил наравно 1:1. Опитният офанзивен футболист изрази съжаление за пропуснатите възможности и подчерта, че е бил длъжен да донесе победата на своя тим.

"Винаги гледам първо себе си. Днес просто трябваше да отбележа хеттрик и да реша мача в наша полза", заяви Чери.

38-годишният национал на Суринам имаше отлични шансове да се разпише още преди почивката. Първо вратарят на "сините" Светослав Вуцов отрази опасен негов удар с глава, а малко по-късно Чери се забави при друго чисто положение. Самият футболист обаче обясни ситуацията със забавянето.

"След първото овладяване топката ми пасна идеално. Забавих се, защото реших, че зад мен има съперник, а всъщност нямаше никой. Трябваше просто да насоча топката в далечния ляв ъгъл и щеше да бъде сигурен гол".

След като НЕК не се възползва от началния си натиск, българският тим успя да накаже пропуските: "Започнахме уверено, но те отбелязаха буквално от нищото и след това ни беше трудно. Въпреки това, можем да бъдем доволни от първите двадесет минути и от цялото второ полувреме. В тези периоди отново видях облика на НЕК от миналия сезон", сподели Чери.

Именно капитанът възстанови равенството през втората част, възползвайки се от грешка при изнасянето на топката.

"Получи се хубав гол, вратарят им ми даде добър пас", пошегува се нападателят. "Създадохме солиден брой положения, но на европейско ниво става много трудно, когато не си прецизен при завършващия удар. Ако бях вкарал още в третата минута, двубоят щеше да тръгне по съвсем различен сценарий.

Отново виждам необходимата интензивност и агресия в играта ни. През второто полувреме доказахме, че мястото ни е на това ниво, но просто бяхме длъжни да спечелим", добави капитанът на НЕК.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баш Левскар

    5 0 Отговор
    Той и Вуцю трябваше да не ти поднася топката на тепсия, ама ти я поднесе

    13:32 16.10.2026

  • 2 Левски 1914

    5 1 Отговор
    Няма нищо другия път като се паднете с МЕНТЕТО ще отбележиш.

    Коментиран от #5

    13:33 16.10.2026

  • 3 Жоржета от с.влахи

    2 2 Отговор
    Началник
    Моли се пак под рамката да е вуцата⚽

    13:35 16.10.2026

  • 4 Вуцата

    3 0 Отговор
    Плюете Вуцата но по обективните критерии за представяне беше отбелязан като играч на мача от компютърния анализ - асистенция за гола и 4 ключови спасявания. Само казвам.

    14:11 16.10.2026

  • 5 Динамовец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Само да попитам :
    Кои бяха тия НЕК ?
    Национална Електрическа Компания ли бяха ? Да не са някакви елекротехници ?
    Не бях чувал за тях
    Че имам още страх от едни скиьори и едни севитьори

    15:17 16.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове