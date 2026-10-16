Ясен е съставът на националния отбор по художествена гимнастика за 2027 година

Управителният съвет на Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ) официално утвърди предложението на старши треньора на националния отбор жени (индивидуално) Бранимира Маркова за състава на тима за 2027 година.

Общо десет гимнастички попаднаха в списъка на представителния ни тим, като състезателките са разпределени на централизирана и децентрализирана подготовка.

Състав на националния отбор (жени – индивидуално) за 2027 г.:

Централизирана подготовка:

1. Стилияна Николова

2. Ева Брезалиева

3. Яница Динева

4. Деа Емилова

5. Сияна Алекова

6. Анастасия Калева

7. Антоанета Цанкова

Децентрализирана подготовка: 8. Дара Стоянова 9. Олександра Шалуева 10. Алекса Рашева

С утвърждаването на състава БФХГ започва своевременната си и планoмерна подготовка за предстоящите международни предизвикателства и престижни турнири през 2027 година.