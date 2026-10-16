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Деметриъс Джонсън обвини UFC в лицемерие: Шоуто е над спортните резултати

Деметриъс Джонсън обвини UFC в лицемерие: Шоуто е над спортните резултати

16 Октомври, 2026 21:58 500 0

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  • misfits boxing

Спорт срещу развлечение

Деметриъс Джонсън обвини UFC в лицемерие: Шоуто е над спортните резултати - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият шампион на UFC в категория "муха" - Деметриъс Джонсън отправи изключително остри критики към най-популярната ММА организация в света. Легендарният боец постави под съмнение твърдението на промоцията, че събира под покрива си най-добрите атлети на планетата, обвинявайки я, че поставя развлекателната стойност и търговския интерес пред чистите спортни постижения.

Според Джонсън решенията за бъдещето и заплащането на състезателите в UFC все по-рядко се основават на реалните им успехи в октагона.

Като преки примери за този проблем Джонсън посочи скорошното освобождаване на атрактивния боец Майкъл „Венъм“ Пейдж, както и честите критики на Шон Стрикланд относно ниското възнаграждение на атлетите.

  • „Чували сме Дейна Уайт да казва: „Искаме най-добрите таланти в състава“, а след това да твърди, че те не са достатъчно вълнуващи за гледане. В истинския спорт, когато разполагаш с най-добрите бойци, не се отказваш от тях само защото стилът им не е дотам атрактивен. Ако продължават да печелят, те трябва да имат възможност да останат. В UFC обаче могат да те освободят, дори когато побеждаваш, стига да преценят, че не си достатъчно популярен“, заяви Джонсън в своя YouTube канал.

Американецът определи подобна политика като пълно лицемерие. Той обърна внимание на Пейдж, който след раздялата си с UFC реши да подпише с боксовата организация Misfits Boxing, където по собствените му думи получава приблизително двойно по-високо възнаграждение.

  • „Казват едно, а правят точно обратното. Искам UFC да бъде откровена и честна относно продукта, който продава на феновете. Не ми казвайте, че събирате най-добрите атлети, когато позволявате на най-добрите да си тръгнат. Предпочитам просто да кажат: „Не можехме да си го позволим. Радваме се, че Майкъл Пейдж печели повече пари в Misfits Boxing““, коментира бившият шампион.

Джонсън подчерта, че в един идеален спортен модел най-добрите резултати логично трябва да водят до най-високо заплащане и сигурно място в организацията. UFC обаче, според него, работи изцяло на принципите на шоубизнеса.

  • „Когато говорим за спорт, този, който бие, трябва да получава най-добрите пари и да продължава напред. Но когато UFC се превръща изцяло в развлечение, организацията сама избира кой ще привлече вниманието, кой ще напълни залата и кой се вписва в нейната сюжетна линия. Това е нещо коренно различно от спорта“, обобщи легендата.


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