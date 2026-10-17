Вратарят на Челси Емилиано Мартинес бе откаран в болница след тежък сблъсък срещу Евертън

Вратарят на Челси и на националния отбор на Аржентина Емилиано Мартинес бе транспортиран по спешност в болница след тежка травма на главата, получена по време на гостуването на лондончани на Евертън във Висшата лига. Инцидентът помрачи победата на „сините“, а медицинските екипи на двата тима оказваха помощ на стража в продължение на почти десет минути директно на терена.

Неприятната ситуация се разигра в средата на второто полувреме на стадион „Хил Дикинсън“ в Ливърпул. При изпълнение на свободен удар в наказателното поле на Челси, Мартинес излезе решително, за да улови топката, но се стигна до жесток челен сблъсък със защитника на „карамелите“ Джарад Брантуейт.

Аржентинският страж остана да лежи на тревата, което наложи незабавна намеса на лекарите. След дълготрайна медицинска помощ на терена, Мартинес бе изнесен на носилка под аплодисментите на публика и играчи. Окуражаващ бе фактът, че докато напускаше игрището, вратарят бе видян да движи ръцете си. От своя страна Брантуейт премина през задължителния тест за сътресение и бе пуснат да довърши двубоя.

След края на мача мениджърът на Челси Шаби Алонсо успокои до голяма степен феновете, потвърждавайки, че стражът е напуснал съоръжението в пълно съзнание. Наставникът добави, че Мартинес веднага е бил откаран в болница за задължителни медицински изследвания и прегледи, за да се установи пълната картина около състоянието му.

По време на инцидента Челси водеше с 1:0 в резултата, а в крайна сметка лондончани си тръгнаха с трите точки след краен успех с 2:0, благодарение на двата гола на Педро Нето през втората част.