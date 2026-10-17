Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Вратарят на Челси Емилиано Мартинес бе откаран в болница след тежък сблъсък срещу Евертън

Вратарят на Челси Емилиано Мартинес бе откаран в болница след тежък сблъсък срещу Евертън

17 Октомври, 2026 21:56 610 0

  • емилиано мартинес-
  • челси-
  • евертън-
  • шаби алонсо-
  • джарад брантуейт-
  • висша лига-
  • травма-
  • английски футбол

Инцидентът помрачи победата на „сините“

Вратарят на Челси Емилиано Мартинес бе откаран в болница след тежък сблъсък срещу Евертън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вратарят на Челси и на националния отбор на Аржентина Емилиано Мартинес бе транспортиран по спешност в болница след тежка травма на главата, получена по време на гостуването на лондончани на Евертън във Висшата лига. Инцидентът помрачи победата на „сините“, а медицинските екипи на двата тима оказваха помощ на стража в продължение на почти десет минути директно на терена.

Неприятната ситуация се разигра в средата на второто полувреме на стадион „Хил Дикинсън“ в Ливърпул. При изпълнение на свободен удар в наказателното поле на Челси, Мартинес излезе решително, за да улови топката, но се стигна до жесток челен сблъсък със защитника на „карамелите“ Джарад Брантуейт.

Аржентинският страж остана да лежи на тревата, което наложи незабавна намеса на лекарите. След дълготрайна медицинска помощ на терена, Мартинес бе изнесен на носилка под аплодисментите на публика и играчи. Окуражаващ бе фактът, че докато напускаше игрището, вратарят бе видян да движи ръцете си. От своя страна Брантуейт премина през задължителния тест за сътресение и бе пуснат да довърши двубоя.

След края на мача мениджърът на Челси Шаби Алонсо успокои до голяма степен феновете, потвърждавайки, че стражът е напуснал съоръжението в пълно съзнание. Наставникът добави, че Мартинес веднага е бил откаран в болница за задължителни медицински изследвания и прегледи, за да се установи пълната картина около състоянието му.

По време на инцидента Челси водеше с 1:0 в резултата, а в крайна сметка лондончани си тръгнаха с трите точки след краен успех с 2:0, благодарение на двата гола на Педро Нето през втората част.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове