Меси: Стадион, който ми донесе прекрасни спомени

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси коментира гостуващата победа над Атланта (3:1) в мач от МЛС, в който той отбеляза два гола.

„Още една победа с Интер Маями на стадион, който не толкова отдавна ми донесе прекрасни спомени“, написа Меси.

На 15 юли 39-годишният нападател направи две асистенции за националния отбор на Аржентина в полуфиналния мач от Мондиал 2026 срещу Англия (2:1), който се проведе в Атланта на стадион „Мерседес-Бенц“.