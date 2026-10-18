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Меси: Стадион, който ми донесе прекрасни спомени

Меси: Стадион, който ми донесе прекрасни спомени

18 Октомври, 2026 12:30 396 0

  • лионел меси-
  • футбол-
  • интер маями

На 15 юли 39-годишният нападател направи две асистенции за националния отбор на Аржентина в полуфиналния мач от Мондиал 2026 срещу Англия (2:1), който се проведе в Атланта на стадион „Мерседес-Бенц“

Меси: Стадион, който ми донесе прекрасни спомени - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси коментира гостуващата победа над Атланта (3:1) в мач от МЛС, в който той отбеляза два гола.

„Още една победа с Интер Маями на стадион, който не толкова отдавна ми донесе прекрасни спомени“, написа Меси.

На 15 юли 39-годишният нападател направи две асистенции за националния отбор на Аржентина в полуфиналния мач от Мондиал 2026 срещу Англия (2:1), който се проведе в Атланта на стадион „Мерседес-Бенц“.


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