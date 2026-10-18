ЦСКА започна успешно защитата на Купата

ЦСКА започна защитата на Sesame Купа на България с труден успех над Несебър. "Армейците" спечелиха с 2:0 гостуването си в крайморския град с две късни попадения. Йоанис Питас откри резултата от дузпа в 89-ата минута, а Мохамед Брахими (90+6') сложи точка на спора.

"Червените" си поиграха с огъня и можеше да се стигне до неприятен за тях сценарий. В края на първото полувреме Димитър Евтимов направи важно спасяване очи в очи с нападателя на "делфините" Кристиян Парашкевов. Лошата новина за гостите е, че Жоел Цварц и Бари Котър напуснаха терена принудително с контузии.

Маркус Гиздол направи осем промени спрямо сблъсъка с Монако (1:2) в Лигата на конференциите преди три дни. В титулярната единайсеторка местата си запазиха единствено Факундо Родригес, Бруно Жордао и Леандро Годой.

За ЦСКА предстои гостуване на Нордселанд в четвъртък, а Несебър се завръща във Втора лига с двубой срещу Хебър в Пазарджик идния петък.

Преди началото на мача двата отбора запазиха едноминутно мълчание в памет на Юрий Васев, който вчера си отиде от този свят след дълго и тежко боледуване.

В четвъртата минута Ето'о стреля неточно от воле от границата на наказателното поле. След това играта се развиваше предимно в половината на домакините, но без да се стига до сериозна опасност пред вратата на Мартин Шейтанов.

В 26-ата минута Мохамед Брахими проби отляво, а центрирането му от малък ъгъл срещна десния страничен стълб. Само 60 секунди по-късно Цварц отправи удар с глава, който обаче премина встрани от целта.

В 34-тата минута Шейтанов се намеси отлично след силен шут на Цварц, а при добавката Годой пропусна да се разпише от непосредствена близост.

В 40-ата Бари Котър също опита своя късмет от далечно разстояние, но и неговият изстрел не намери очертанията на вратата.

Две минути след това Несебър създаде най-чистото положение в срещата. Стефан Статев изведе майсторски Парашкевов очи в очи с Димитър Евтимов, но стражът на гостите блесна със страхотно спасяване.

В самия край на първата част Мартин Шейтанов действа неразчетено след центриране от десния фланг, но грешката му беше поправена от Ластарджиев, който изчисти кълбото пред голлинията.

Още в началото на второто полувреме Жоел Цварц получи разтежение и беше принудително заменен. На негово място в игра се появи Лео Перейра.

В 55-ата минута Брахими се озова на добра стрелкова позиция, но не успя да отправи качествен удар и ЦСКА спечели само корнер.

В 66-ата Исак Соле нанесе коварен удар под горната греда, а Шейтанов се разтегна максимално и изби. Четвърт час преди края на редовното време Перейра шутира слабо право в ръцете на противниковия вратар.

В 87-ата минута "армейците" получиха дузпа, след като топката срещна ръката на Пламен Димов. Йоанис Питас се нагърби с изпълнението и не сбърка - 0:1.

В първата минута на добавеното време Евтимов трябваше да се намесва след пряк свободен удар на Валентин Доцев.

Секунди преди последния съдийски сигнал Мохамед Брахими окончателно уби интригата с втори гол във вратата на Несебър.

Несебър 0:2 ЦСКА

0:1 Йоанис Питас (89-д)

0:2 Мохамед Брахими (90+6)

Стартови състави:

Несебър: 13. Мартин Шейтанов, 14. Димитър Балинов, 3. Данаил Ластарджиев, 5. Пламен Димов, 23. Иван Стоянов, 8. Виктор Кунев, 88. Максимилян Симеонов, 19. Мохамед Билел, 11. Даниел Кабанелас, 99. Кристиян Парашкевов, 77. Стефан Статев;

ЦСКА: 25. Димитър Евтимов, 37. Бари Котър, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 19. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц.