Левски София спечели Суперкупата за четвърта поредна година

Левски София спечели Суперкупата на България по волейбол при мъжете за четвърта поредна година. Столичани победиха Нефтохимик 2010 с 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:22) във финала в зала „Левски София“.

Успехът изравни Левски и Нефтохимик като рекордьори по спечелени Суперкупи на България. Двата отбора вече имат по четири отличия в турнира.

Титрийски поведе Левски към трофея

Домакините започнаха уверено и взеха първия гейм с 25:16. Кристиян Титрийски имаше водеща роля в нападение, а ас на Тодор Скримов увеличи преднината на Левски до 16:10. Столичани не изпуснаха контрола и поведоха в мача.

Втората част беше по-оспорвана, но Левски запази предимството си в решаващите разигравания. При 23:20 Гордан Люцканов помогна на тима си да се откъсне, а Титрийски сложи край на гейма с директна точка от сервис за 25:22.

Нефтохимик отговори категорично в третия гейм. Бургазлии поведоха с 9:2, стигнаха до 20:8 и намалиха изоставането си след 25:13. Сервисът на Стефан Чавдаров създаде сериозни затруднения на посрещането на Левски.

В четвъртата част домакините отново поеха инициативата и поведоха със 7:3 и 14:10. Нефтохимик опита да се върне в мача, но Левски удържа аванса си. Гордан Люцканов реализира последната точка за 25:22.

Петима юноши започнаха като титуляри

Кристиян Титрийски завърши финала със 17 точки, Гордан Люцканов добави 15, а Лазар Бучков се отчете с 13 точки. Бучков беше избран за най-полезен състезател на турнира.

В титулярния състав на Левски започнаха петима състезатели, преминали през школата на клуба. Сред тях бяха 17-годишните Адриан Ганев, Ивайло Донов и Петко Петков, както и Титрийски и Бучков.

„Наистина се радвам за момчетата. Нямаше как да не минем през спадове“, заяви старши треньорът Николай Желязков след финала. Той определи победата като важна за началото на новия сезон.

Левски стигна до решителния мач след чиста победа с 3:0 над Локомотив Авиа в полуфинала. Следващият двубой на носителя на Суперкупата е гостуване на Пирин в Разлог на 24 октомври в първия кръг от първенството.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, sportal.bg