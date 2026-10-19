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Реал Мадрид разби Севиля с 4:1 в Ла Лига

Реал Мадрид разби Севиля с 4:1 в Ла Лига

19 Октомври, 2026 05:09, обновена 19 Октомври, 2026 05:11 451 0

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Килиан Мбапе вкара два гола, а Арда Гюлер и Ян Диоманде също се разписаха за домакините. Реал остава трети в класирането преди дербито с Барселона

Реал Мадрид разби Севиля с 4:1 в Ла Лига - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Реал Мадрид победи Севиля с 4:1 на „Сантяго Бернабеу“ в последния неделен мач от деветия кръг на Ла Лига. Арда Гюлер, Килиан Мбапе и Ян Диоманде отбелязаха головете за домакините, а Ману Буено вкара единственото попадение за гостите. Официалният протокол на Ла Лига посочва, че Гюлер е открил резултата в 30-ата минута, Мбапе е добавил два гола, включително от дузпа, а Диоманде е оформил крайния резултат в 82-ата минута.

Реал Мадрид поведе преди почивката, когато Гюлер се разписа, а Мбапе удвои преднината седем минути по-късно. Французинът реализира и наказателен удар в 63-ата минута за 3:0. Севиля върна един гол чрез Ману Буено в 80-ата минута, но две минути по-късно Диоманде стреля точно от границата на наказателното поле и отново увеличи разликата до три попадения.

Двубоят беше белязан и от спорна ситуация с участието на Гюлер. Треньорът на Севиля Луис Гарсия Пласа заяви, че полузащитникът е трябвало да бъде изгонен за предполагаемо нарушение срещу Пеке и че неговият отбор е бил лишен от възможността да играе повече от час с човек повече. „Днес трябваше да играем с числено превъзходство от 25-ата минута“, каза наставникът, цитиран от Cadena SER.

Жозе Моуриньо отхвърли оценката, че е имало очевидно нарушение, заслужаващо червен картон. „Никой не успя да ми покаже това, за което се твърди, че се е случило“, заяви треньорът на Реал Мадрид. По думите му анализаторите на клуба са прегледали допълнителни кадри, но не са открили убедително изображение на описаното нарушение.

Успехът остави Реал Мадрид на трето място с 21 точки, зад Атлетико Мадрид с 22 и лидера Барселона с 27. Севиля е шеста с 14 точки. Винисиус Жуниор пропусна мача заради наказание, наложено след изгонването му срещу Виляреал.

Следващият мач на Реал Мадрид в първенството е голямото дерби с Барселона. „Ел Класико“ ще се играе на 25 октомври от 21:00 часа на „Спотифай Камп Ноу“ и ще бъде двубой от десетия кръг на Ла Лига.

Източници: cadenaser.com, as.com


Испания
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