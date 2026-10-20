Ал Итихад тества Реал Мадрид с оферта от €25 млн. за Браим Диас

Саудитският гранд Ал Итихад е отправил официална оферта на стойност 25 милиона евро към Реал Мадрид за трансфера на мароканското крило Браим Диас. Информацията бе оповестена от футболния инсайдер Екрем Конур.

Интересът на клуба от Саудитска Арабия е провокиран от ограниченото игрово време, което Диас получава на „Сантиаго Бернабеу“ от началото на настоящия сезон. 27-годишният офанзивен футболист е записал едва 198 минути на терена в 5 мача във всички надпревари.

Нагласата на Диас: Въпреки примамливите финансови параметри от Близкия изток, националът на Мароко твърдо предпочита да остане в Мадрид и да продължи борбата си за титулярно място.

Договорни отношения: Настоящият контракт на футболиста с "кралския клуб" е валиден до 30 юни 2027 година.

Предстоящо решение: Ръководството на Реал Мадрид предстои да анализира предложението от Ал Итихад, преценявайки както спортно-техническите, така и финансовите аспекти на евентуална сделка.