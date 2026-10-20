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Бившата на Роналдо с нови предизвикателни снимки

Бившата на Роналдо с нови предизвикателни снимки

20 Октомври, 2026 23:05 749 1

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Ирина Шейк отново прикова вниманието върху себе си

Бившата на Роналдо с нови предизвикателни снимки - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световноизвестният руски супермодел Ирина Шейк отново прикова вниманието върху себе си, оставяйки феновете си без думи. Красавицата зарадва своите 23.2 милиона последователи в Инстаграм с поредица от доста предизвикателни кадри, демонстриращи перфектната ѝ форма.

Бившата приятелка на футболната легенда Кристиано Роналдо се появи в изключително смел и провокиращ аутфит, който остави много малко на фантазията и подчерта изумителното ѝ тяло. Публикацията за пореден път доказва защо Ирина продължава да бъде сред най-желаните и влиятелни жени в света на модата.

Под поста в социалната мрежа моментално заваляха хиляди лайкове и лавина от комплименти от страна на почитатели и известни личности от цял свят.



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