Бившата на Роналдо с нови предизвикателни снимки

Световноизвестният руски супермодел Ирина Шейк отново прикова вниманието върху себе си, оставяйки феновете си без думи. Красавицата зарадва своите 23.2 милиона последователи в Инстаграм с поредица от доста предизвикателни кадри, демонстриращи перфектната ѝ форма.

Бившата приятелка на футболната легенда Кристиано Роналдо се появи в изключително смел и провокиращ аутфит, който остави много малко на фантазията и подчерта изумителното ѝ тяло. Публикацията за пореден път доказва защо Ирина продължава да бъде сред най-желаните и влиятелни жени в света на модата.

Под поста в социалната мрежа моментално заваляха хиляди лайкове и лавина от комплименти от страна на почитатели и известни личности от цял свят.