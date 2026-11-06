Кристиано Роналдо отказва прощален мач с Португалия

Кристиано Роналдо не желае да участва в прощален мач с националния отбор на Португалия, след като обяви отказването си от представителния тим. Португалската футболна федерация е настояла петкратният носител на „Златната топка“ да получи подобаващо изпращане, но 41-годишният нападател не е приел идеята.

Според Observador причината е свързана с отношенията между Роналдо и селекционера Жорже Жезус. Напрежението между двамата се засилило, след като футболистът на Ал Насър останал неизползвана резерва при гостуването на Норвегия в Лигата на нациите. След това Роналдо напуснал лагера на Португалия преди двубоя с Дания.

Очаквало се е Жезус да повика нападателя за предстоящите мачове през ноември. Решението на Роналдо обаче е изненадало както селекционера, така и федерацията.

Роналдо и Жезус е трябвало да разговарят по телефона с посредничеството на президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса. До подобен разговор не се е стигнало.