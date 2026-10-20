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Луд обрат на „Анфийлд“: Ливърпул изоставаше с 0:2, но пречупи Виляреал в Шампионската лига

Луд обрат на „Анфийлд“: Ливърпул изоставаше с 0:2, но пречупи Виляреал в Шампионската лига

20 Октомври, 2026 23:57 624 0

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Английският тим заема 2-ро място в общото класиране

Луд обрат на „Анфийлд“: Ливърпул изоставаше с 0:2, но пречупи Виляреал в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ливърпул сътвори истински европейски трилър и запази перфектния си пълен актив от точки в Шампионската лига, след като осъществи фантастичен обрат от 0:2 до 4:3 срещу испанския Виляреал в среща от третия кръг на основната фаза.

Двубоят на „Анфийлд“ започна кошмарно за хората на мърсисайдци. Още в 4-ата минута фатална грешка на капитана Върджил Ван Дайк подари топката на Жорж Микаутадзе, който незабавно я изпрати в мрежата зад Алисон за 0:1.

В 29-ата минута "жълтата подводница" нанесе втори удар — Серхио Кардона бе намерен на отлична позиция в наказателното поле и с нисък диагонален изстрел удвои аванса на гостите.

Ливърпул не се предаде и тръгна в яростна офанзива. В 36-ата минута Константинос Цимикас центрира прецизно от ъглов удар, а Алексис МакАлистър безапелационно я заби с глава край гредата за 1:2.

В добавеното време на първата част младата надежда Рио Нгумоа демонстрира зашеметяваща техника, разсякла отбраната на Виляреал, и качи топката на главата на Роналд Араухо, който възстанови равенството — 2:2.

Влизането в игра на Флориан Вирц през второто полувреме изцяло промени динамиката в полза на домакините. В 65-ата минута, след подготвителна работа отново на Нгумоа, МакАлистър овладя в пеналетното пространство и с помощта на рикошет изпрати топката под напречната греда за 3:2, подпечатвайки своя дубъл.

Само три минути по-късно Коди Гакпо проби по фланга и намери влезелия като резерва Флориан Вирц, който с прецизен фалцов удар в долния ъгъл не остави шансове на Петер Гулачи за 4:2.

В 87-ата минута Танитолува Олувасейи върна интригата за Виляреал с прекрасен далечен изстрел за 4:3, но за повече испанците нямаха сили.

С този триумф Ливърпул заема 2-ро място в общото класиране на Шампионската лига с 9 точки от 3 мача, докато Виляреал се намира на 19-а позиция с 3 пункта.


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