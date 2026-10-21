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Кирил Десподов поднови тренировки с ПАОК и може да играе с ОФИ

Кирил Десподов поднови тренировки с ПАОК и може да играе с ОФИ

21 Октомври, 2026 20:06 509 0

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Българското крило започна заниманието с основната група, но беше извадено преди края като предпазна мярка

Кирил Десподов поднови тренировки с ПАОК и може да играе с ОФИ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кирил Десподов поднови тренировки с основната група на ПАОК след вирусното заболяване, което го извади от състава за градското дерби с Ираклис. Българското крило започна заниманието на пълни обороти, но треньорът Алесио Лиши го извади преди края, за да не бъде натоварван излишно.

След тренировката италианският наставник изрази надежда Десподов да бъде в групата за гостуването на ОФИ на 25 октомври от 20:00 часа. Завръщането му обаче все още не е сигурно и ще зависи от състоянието му в следващите дни.

„В края на месеца има надежда да бъде в отбора“, заяви Лиши за българския футболист.

Треньорът даде да се разбере, че Десподов ще бъде връщан към пълните натоварвания постепенно. След като приключи участието му в основната част на тренировката, той продължи с процедури и масажи в рехабилитационния център.

Последният официален мач на Десподов е от 22 март 2026 година. През май той претърпя операция на пръста на десния крак заради контузия, която го е измъчвала около 10 месеца.

След хирургичната интервенция националът премина рехабилитация и се върна към тренировките в края на септември. Последвалото вирусно заболяване обаче отново забави завръщането му и той пропусна дербито с Ираклис. Участието му срещу ОФИ ще бъде решено след допълнителна оценка на физическото му състояние.

Тома Луше не участва в тренировката като предпазна мярка, след като получи мускулно разтежение в задната част на бедрата след мача с Ираклис. Изследванията му са без отклонения, а състоянието му ще бъде следено ежедневно.

Извън заниманието остана и Димитрис Пелкас, който продължава възстановяването си. ПАОК работи с ограничен състав заради множеството контузени футболисти.

В тренировката Алесио Лиши наблегна на атакуващите действия и преходите. Играчите бяха разделени на две групи, след което изпълняваха упражнения трима срещу трима без вратари и завършваха атаките с удар. Програмата приключи с турнир между три отбора на терен с три врати.


Гърция
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