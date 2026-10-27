Стивън Джерард разнищи Манчестър Юнайтед: „Проблемите са навсякъде!“

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард отправи сериозни критики към състава на Манчестър Юнайтед. Бившият капитан на мърсисайдци смята, че някои от футболистите на „червените дяволи“ вече не притежават необходимото ниво, за да отговорят на високите изисквания на клуба. Въпреки това той отличи Бруно Фернандеш като играч от световна класа.

Джерард постави под съмнение качествата на част от защитниците на Юнайтед, като посочи Хари Магуайър и Люк Шоу. Според него двамата са имали силни периоди в кариерата си, но клубът е трябвало да се раздели с тях по-рано.

„Ако разгледате състава, Хари Магуайър има добра кариера зад гърба си, а Люк Шоу беше наистина добър футболист в най-добрите си години. Но те вече не са играчи за Манчестър Юнайтед. Трябваше да бъдат освободени по-рано“, заяви бившият английски национал.

Той разкритикува и Лисандро Мартинес за публичните му коментари относно недостатъчната подкрепа за Майкъл Карик на трансферния пазар.

Джерард изрази съмнения и около решенията на клуба при привличането на нови футболисти. Той постави въпроси за качествата на Андре Сантос, за когото се посочва трансферна сума от 50 милиона паунда, както и на Карлос Балеба, оценяван на около 70 милиона паунда.

„Защо привличате футболисти, които не са достатъчно добри, за да играят за Манчестър Юнайтед? Балеба има потенциал, но все още не е готов да помогне на отбора да се бори за върха в първенството“, коментира Джерард.

Бившият капитан на Ливърпул обърна внимание и на непостоянните изяви на Амад Диало. Той похвали Брайън Мбемо за представянето му през сезона, но изрази резерви относно Матеус Куня и приноса му като неизменен титуляр.

В заключение Джерард обобщи мнението си за състоянието на Манчестър Юнайтед с думите: „Проблемите са навсякъде“.