Новини
Спорт »
Световен футбол »
Стивън Джерард разнищи Манчестър Юнайтед: „Проблемите са навсякъде!“

Стивън Джерард разнищи Манчестър Юнайтед: „Проблемите са навсякъде!“

27 Октомври, 2026 22:36 493 0

  • стивън джерард-
  • манчестър юнайтед-
  • ливърпул-
  • майкъл карик

Бившият футболист на Ливърпул разкритикува Лисандро Мартинес

Стивън Джерард разнищи Манчестър Юнайтед: „Проблемите са навсякъде!“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард отправи сериозни критики към състава на Манчестър Юнайтед. Бившият капитан на мърсисайдци смята, че някои от футболистите на „червените дяволи“ вече не притежават необходимото ниво, за да отговорят на високите изисквания на клуба. Въпреки това той отличи Бруно Фернандеш като играч от световна класа.

Джерард постави под съмнение качествата на част от защитниците на Юнайтед, като посочи Хари Магуайър и Люк Шоу. Според него двамата са имали силни периоди в кариерата си, но клубът е трябвало да се раздели с тях по-рано.

„Ако разгледате състава, Хари Магуайър има добра кариера зад гърба си, а Люк Шоу беше наистина добър футболист в най-добрите си години. Но те вече не са играчи за Манчестър Юнайтед. Трябваше да бъдат освободени по-рано“, заяви бившият английски национал.

Той разкритикува и Лисандро Мартинес за публичните му коментари относно недостатъчната подкрепа за Майкъл Карик на трансферния пазар.

Джерард изрази съмнения и около решенията на клуба при привличането на нови футболисти. Той постави въпроси за качествата на Андре Сантос, за когото се посочва трансферна сума от 50 милиона паунда, както и на Карлос Балеба, оценяван на около 70 милиона паунда.

„Защо привличате футболисти, които не са достатъчно добри, за да играят за Манчестър Юнайтед? Балеба има потенциал, но все още не е готов да помогне на отбора да се бори за върха в първенството“, коментира Джерард.

Бившият капитан на Ливърпул обърна внимание и на непостоянните изяви на Амад Диало. Той похвали Брайън Мбемо за представянето му през сезона, но изрази резерви относно Матеус Куня и приноса му като неизменен титуляр.

В заключение Джерард обобщи мнението си за състоянието на Манчестър Юнайтед с думите: „Проблемите са навсякъде“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове