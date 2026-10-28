Новини
Спорт »
Бг футбол »
Билетите за историческото завръщане на ЦСКА на „Армията“ свършиха за по-малко от три часа

Билетите за историческото завръщане на ЦСКА на „Армията“ свършиха за по-малко от три часа

28 Октомври, 2026 19:39 756 17

  • цска-
  • българска армия-
  • фенове-
  • билети-
  • стадион-
  • първа лига-
  • стадион българска армия

От клуба благодариха на феновете за огромния интерес

Билетите за историческото завръщане на ЦСКА на „Армията“ свършиха за по-малко от три часа - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Привържениците на ЦСКА изкупиха всички билети за историческия първи мач на отбора на изцяло реконструирания стадион „Българска армия“. Пропуските за дългоочакваното завръщане на „червените“ в обновения им дом бяха разпродадени за по-малко от три часа.

От клуба благодариха на феновете за огромния интерес, който надхвърли границите на България. Подкрепа за събитието дойде както от различни краища на страната, така и от привърженици на отбора, намиращи се в чужбина.

В емоционално послание от ЦСКА подчертаха специалната връзка между клуба и неговите фенове, като акцентираха върху огромното желание на „червената“ общност да бъде част от историческия момент.

„ЦСКА е религия за милиони и няма стадион, който да успее да побере всички червени сърца!“, написаха от клуба.

От ръководството изразиха увереност, че привържениците ще продължат да бъдат неизменна опора на отбора и в предстоящите важни срещи на модернизирания стадион. Разпродадените билети за по-малко от три часа са поредното доказателство за огромните очаквания около завръщането на ЦСКА на „Българска армия“.

„Напред, червените!“, завършиха посланието си от клуба.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Левски 1914

    2 10 Отговор
    Да ще гледат Литекс на техния стадион ,защото , не си спасиха отбора.

    Коментиран от #4, #6, #7, #8, #15

    19:45 28.10.2026

  • 3 Още от дете...

    0 6 Отговор
    За съжаление направиха ловешка работа. Престъпление е да се построи стадион под 40000 места

    Коментиран от #5

    19:54 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Само ,че

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Още от дете...":

    Държавните институции не разрешиха.Стсдионът не можеше да излиза от чашката на стария.За това се води реконструкция,а не строеж.

    20:02 28.10.2026

  • 6 ДинаМУту

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Ще гледа Пощенец на КАБРИУТУ с дъждобран и чадър

    20:04 28.10.2026

  • 7 ЦСКА

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Не разбирам защо левскарите все гледате в чуждата паница??? Левски беше на косъм да фалира, но с далавери и уговорки с НАП, ви пощадиха! Излезнахте от трапа и скоро Бостанджиев ще ви построи по-голям стадион и хубав стадион! Нека да се радваме, София има сега нов стадион и скоро ще има още един нов на Герена.

    Коментиран от #14

    20:04 28.10.2026

  • 8 Новини от стадион КАБРИО

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Завистта и травмата от миналото е нелечима

    20:08 28.10.2026

  • 9 В хипотеза - ако падне дрон на стадиона

    0 4 Отговор
    дали ще обвинят Левски или Русия по дефиниция ....

    Коментиран от #10

    20:08 28.10.2026

  • 10 Друглуд

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "В хипотеза - ако падне дрон на стадиона":

    Какви дронове????????

    20:11 28.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бай Онзи

    1 2 Отговор
    Я на село имам същио курник те с такава форма, че го кръстим и мойот Армията на кокошките. Пак е с кафеви панели кат на цесекато.

    20:30 28.10.2026

  • 14 Какви уговорки

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "ЦСКА":

    Уговорка ли е да си платиш всички милиони, а не да фалираш и да не плащаш данъци като изме...

    20:31 28.10.2026

  • 15 Циник

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Колега, не сме ви криви, че за 35 години властова, финансова и законова хегемония вие не можахте нищо свястно да свършите, а даже успяхте да си бутнете и част от стадиона.

    20:31 28.10.2026

  • 16 Коко

    0 5 Отговор
    Искат да видят как Славия ще им надуе шушоните на Етрополе.

    20:32 28.10.2026

  • 17 А НИЕ СЪС ГАЙДИТЕ

    0 0 Отговор
    Спукани издишащи що ще правим. Нито стадион нито школа нито свестни управници нито добри ТРЕНЕРИ и футболисти и 88% чужди . А за стадиона да не говорим. Вярно ЦСКА имат много далавери жалки сглобки и сделки но това за стадиона техен БРАВО ВЛЯЗОХА ВЪВ ВЕКА 21 СЪС ЗАМАХ. А Наш танас неговите ментори благодарение на НАП не са гола вода измъкнаха се сухи. МЪКА ГОЛЯМА. И НАЙ

    21:10 28.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове