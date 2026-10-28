Билетите за историческото завръщане на ЦСКА на „Армията“ свършиха за по-малко от три часа

Привържениците на ЦСКА изкупиха всички билети за историческия първи мач на отбора на изцяло реконструирания стадион „Българска армия“. Пропуските за дългоочакваното завръщане на „червените“ в обновения им дом бяха разпродадени за по-малко от три часа.
От клуба благодариха на феновете за огромния интерес, който надхвърли границите на България. Подкрепа за събитието дойде както от различни краища на страната, така и от привърженици на отбора, намиращи се в чужбина.
В емоционално послание от ЦСКА подчертаха специалната връзка между клуба и неговите фенове, като акцентираха върху огромното желание на „червената“ общност да бъде част от историческия момент.
„ЦСКА е религия за милиони и няма стадион, който да успее да побере всички червени сърца!“, написаха от клуба.
От ръководството изразиха увереност, че привържениците ще продължат да бъдат неизменна опора на отбора и в предстоящите важни срещи на модернизирания стадион. Разпродадените билети за по-малко от три часа са поредното доказателство за огромните очаквания около завръщането на ЦСКА на „Българска армия“.
„Напред, червените!“, завършиха посланието си от клуба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Левски 1914
Коментиран от #4, #6, #7, #8, #15
19:45 28.10.2026
3 Още от дете...
Коментиран от #5
19:54 28.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Само ,че
До коментар #3 от "Още от дете...":Държавните институции не разрешиха.Стсдионът не можеше да излиза от чашката на стария.За това се води реконструкция,а не строеж.
20:02 28.10.2026
6 ДинаМУту
До коментар #2 от "Левски 1914":Ще гледа Пощенец на КАБРИУТУ с дъждобран и чадър
20:04 28.10.2026
7 ЦСКА
До коментар #2 от "Левски 1914":Не разбирам защо левскарите все гледате в чуждата паница??? Левски беше на косъм да фалира, но с далавери и уговорки с НАП, ви пощадиха! Излезнахте от трапа и скоро Бостанджиев ще ви построи по-голям стадион и хубав стадион! Нека да се радваме, София има сега нов стадион и скоро ще има още един нов на Герена.
Коментиран от #14
20:04 28.10.2026
8 Новини от стадион КАБРИО
До коментар #2 от "Левски 1914":Завистта и травмата от миналото е нелечима
20:08 28.10.2026
9 В хипотеза - ако падне дрон на стадиона
Коментиран от #10
20:08 28.10.2026
10 Друглуд
До коментар #9 от "В хипотеза - ако падне дрон на стадиона":Какви дронове????????
20:11 28.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бай Онзи
20:30 28.10.2026
14 Какви уговорки
До коментар #7 от "ЦСКА":Уговорка ли е да си платиш всички милиони, а не да фалираш и да не плащаш данъци като изме...
20:31 28.10.2026
15 Циник
До коментар #2 от "Левски 1914":Колега, не сме ви криви, че за 35 години властова, финансова и законова хегемония вие не можахте нищо свястно да свършите, а даже успяхте да си бутнете и част от стадиона.
20:31 28.10.2026
16 Коко
20:32 28.10.2026
17 А НИЕ СЪС ГАЙДИТЕ
21:10 28.10.2026