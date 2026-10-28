Билетите за историческото завръщане на ЦСКА на „Армията“ свършиха за по-малко от три часа

Привържениците на ЦСКА изкупиха всички билети за историческия първи мач на отбора на изцяло реконструирания стадион „Българска армия“. Пропуските за дългоочакваното завръщане на „червените“ в обновения им дом бяха разпродадени за по-малко от три часа.

От клуба благодариха на феновете за огромния интерес, който надхвърли границите на България. Подкрепа за събитието дойде както от различни краища на страната, така и от привърженици на отбора, намиращи се в чужбина.

В емоционално послание от ЦСКА подчертаха специалната връзка между клуба и неговите фенове, като акцентираха върху огромното желание на „червената“ общност да бъде част от историческия момент.

„ЦСКА е религия за милиони и няма стадион, който да успее да побере всички червени сърца!“, написаха от клуба.

От ръководството изразиха увереност, че привържениците ще продължат да бъдат неизменна опора на отбора и в предстоящите важни срещи на модернизирания стадион. Разпродадените билети за по-малко от три часа са поредното доказателство за огромните очаквания около завръщането на ЦСКА на „Българска армия“.

„Напред, червените!“, завършиха посланието си от клуба.