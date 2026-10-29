В Италия: Тъжни вечери за Милан и Ювентус

Деветият кръг на Серия А донесе две тежки загуби за грандовете Милан и Ювентус. Болоня победи с 4:2 на „Сан Сиро“, а Дженоа се наложи с 2:0 над „бианконерите“. Интер спечели с 2:0 във Венеция, Наполи разгроми Монца с 4:1, а Парма и Удинезе завършиха 0:0.

Мбангула с хеттрик при обрата на Болоня

Милан поведе и стигна до 2:1 благодарение на два гола на Алфаджо Сисе, но Болоня обърна мача след почивката. Самуел Мбангула отбеляза хеттрик, а между неговите попадения Давиде Бартезаги си вкара автогол. За Милан това беше първа загуба в първенството през сезона.

Лука Модрич призна, че резултатът е заслужен. „Това беше лоша загуба. Не я очаквахме, особено след първото полувреме“, заяви халфът пред „Скай Спорт Италия“. Той добави, че отборът все още се адаптира към идеите на Рубен Аморим и трябва да подобри представянето си.

Италианските медии поставиха акцент върху контраста между двата отбора след почивката. „Кориере дела сера“ определи победата на Интер във Венеция като трудна, но важна заради запазването на темпото на върха, докато „Гадзета дело спорт“ открои Мбангула като героя на вечерта на „Сан Сиро“.

Интер спечели, но Киву призна за късмет

Интер се наложи с 2:0 над Венеция след два автогола в рамките на три минути. Матиас Морено отклони топката в собствената си врата в 79-ата минута, а две минути по-късно Редуан Халхал засегна с гърди удар с глава на Карлос Аугусто, който също завърши в мрежата.

Треньорът Кристиан Киву не прикри недоволството си от играта. „Бяхме бавни и ни липсваше енергия. Имах чувството, че на почивката бих искал да сменя всички“, каза той. Киву призна, че Интер е имал късмет, но похвали отбора, че е останал в мача и е използвал опита си в решаващите моменти. Интер и Лацио са начело с по 25 точки след девет кръга.

Наполи спечели в Монца, но загуби Лоботка

Наполи победи Монца с 4:1. Расмус Хойлунд откри резултата и прекъсна головата си суша, а Густаво Варела изравни преди почивката. След нея Матео Политано, Рафа Марин и Кевин Де Бройне оформиха убедителния успех на гостите.

Помощникът на наказания Масимилиано Алегри Марко Ландучи заяви, че Наполи е поел контрола след почивката. Победата обаче беше помрачена от контузията на Станислав Лоботка, който напусна терена на носилка. „Със сигурност го загубихме за известно време. Ще изчакаме резултатите от изследванията“, каза Ландучи.

Спалети поиска повече битка от Ювентус

Ювентус допусна трета загуба в девет мача, след като Дженоа вкара два гола през първото полувреме чрез Кингсли Ехизибуе и Томазо Балданци. След двубоя Лучано Спалети се извини на привържениците и заяви, че отборът е загубил единоборствата във всички зони.

„Нямаше достатъчно борба и готовност да се сражаваме за топката“, каза треньорът. Уестън Маккени също призова съотборниците си да дадат повече, като отхвърли обяснението, че проблемът е основно тактически. „Това не е въпрос на тактика. Трябва да тичаме повече, да се връщаме и да се борим за съотборника“, заяви американецът. Ювентус е осми с 14 точки.

В единствения мач без голове Парма и Удинезе завършиха 0:0. Парма пропусна дузпа чрез Адриан Бернабе, а вратарят Джовани Дафара направи своя дебют в Серия А. Следващият кръг започва с големи изпитания: на 31 октомври Милан приема Интер, а на 1 ноември Ювентус е домакин на Наполи.

Източници: football-italia.net, gazzetta.it, corriere.it