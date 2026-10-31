Макс Верстапен избухна срещу Лоусън: Доста глупаво от негова страна, особено когато се бори за бъдещето си

Макс Верстапен не спести остри думи по адрес на състезателя на Рейсинг Булс Лиам Лоусън след инцидент между двамата по време на втората свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити.

Сблъсъкът се случи още в началните минути на сесията в стадионната секция на пистата „Ерманос Родригес“ след неразбирателство на трасето. В резултат на контакта и двамата болида претърпяха щети, а стюардите решиха да санкционират и двамата пилоти с по една позиция назад в стартовата решетка.

Пред медиите след края на петъчния ден нидерландецът бе изключително директен и разкритикува действията на новозеландския си колега:

„Бях в бърза подготвителна обиколка, защото имах някои дребни проблеми, така че натисках доста сериозно. Той караше ужасно бавно и си казах: „Добре, ще го изпреваря.“ Но в момента, в който видя, че го настигам, започна да ускорява... Нямам представа какво му минаваше през главата, когато реши да се опита да ме избута извън пистата“, разказа Верстапен.

„Според мен е доста глупаво поведение от негова страна, особено в позицията, в която се намира, да се бори за бъдещето си, да реши да се заяжда точно с мен“, допълни четирикратният световен шампион.

Напрежението около бъдещето на Лиам Лоусън във Формула 1 е добре дошло за българската надежда Никола Цолов. Българският пилот смени именно Лоусън за първата свободна тренировка в Мексико и направи впечатляващ дебют.

Цолов финишира на едва 0.126 секунди зад съотборника си Арвид Линдблад, демонстрирайки висока скорост и зрялост, а след сесията възкликна: „Не е зле за едно момче от България!“. Напрежението върху Лоусън и грешките му на пистата могат допълнително да отворят вратата за бъдещето на Българския лев във Формула 1.