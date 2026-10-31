Христо Стоичков разчувства феновете на ЦСКА с емоционална реч на „Българска армия“

Легендата на българския футбол Христо Стоичков произнесе специално обръщение към привържениците на ЦСКА по време на откриването на обновения стадион „Българска армия“. Камата приветства завръщането на „червените“ в техния дом и призова феновете да продължат да подкрепят отбора.

„След три години се завърнахте във вашия дом. Сърцата пак ще туптят. Благодарение на вас – публиката! Никога няма да забравя 1985 година – тръгнах от този стадион. От този стадион са израснали най-големите звезди на българския футбол. Всички титли са в музея, но вашите сърца остават по тези трибуни. Искам да чуя от вас силно: ЦСКА!“, заяви Стоичков.

Легендарният нападател отправи послание и към привържениците на Славия, като припомни историческата връзка между двата клуба и първия мач на стария стадион.

„Този мач е за вас – да си спомните, че и първият мач е бил с вас“, обърна се той към феновете на „белите“.

В края на речта си Стоичков призова всички да пазят новото съоръжение и подчерта, че успехите на ЦСКА могат да дойдат само с общи усилия.

„Пазете това бижу! Само ръка за ръка ще дойдат големите победи“, завърши футболната легенда.