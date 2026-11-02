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Сексистки обиди към съдийката след спорно решение в мача Комо – Венеция

Сексистки обиди към съдийката след спорно решение в мача Комо – Венеция

2 Ноември, 2026 07:21 825 4

  • съдия-
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  • обиди

Мария Соле Фериери Капути беше атакувана от трибуните, след като отмени отсъдена дузпа за Венеция след преглед с ВАР

Сексистки обиди към съдийката след спорно решение в мача Комо – Венеция - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Скандал беляза двубоя между Комо и Венеция, след като главната съдийка Мария Соле Фериери Капути отмени първоначално отсъдена дузпа за гостите след преглед на ситуацията с ВАР.

Решението предизвика сериозни спорове. Според “La Gazzetta dello Sport” от него не е останал доволен дори съдийският шеф Даниеле Орсато, който е имал резерви както към промяната в отсъждането, така и към намесата на ВАР екипа – Коса и Джуа.

Още по-скандално беше поведението на част от публиката. По време на телевизионното излъчване на DAZN се чуха сексистки обиди по адрес на 35-годишната реферка.

„Иди да правиш паста с доматен сос или да минаваш с прахосмукачката“, крещяха от трибуните.

В публичното пространство спорът около съдийското решение остана на заден план заради нападките към Фериери Капути, които нямаха нищо общо с конкретната ситуация на терена.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ВАР систем със звук и картина

    5 0 Отговор
    Според "Лагъзетаделоспорт", когато съдията е жена, както и да свири, трябва да се държите културно, като Стоичков навремето.

    Коментиран от #2

    07:24 02.11.2026

  • 2 Сигурно са и казали

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВАР систем със звук и картина":

    за никакъв буй не ставаш..

    07:44 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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