Сексистки обиди към съдийката след спорно решение в мача Комо – Венеция

Скандал беляза двубоя между Комо и Венеция, след като главната съдийка Мария Соле Фериери Капути отмени първоначално отсъдена дузпа за гостите след преглед на ситуацията с ВАР.

Решението предизвика сериозни спорове. Според “La Gazzetta dello Sport” от него не е останал доволен дори съдийският шеф Даниеле Орсато, който е имал резерви както към промяната в отсъждането, така и към намесата на ВАР екипа – Коса и Джуа.

Още по-скандално беше поведението на част от публиката. По време на телевизионното излъчване на DAZN се чуха сексистки обиди по адрес на 35-годишната реферка.

„Иди да правиш паста с доматен сос или да минаваш с прахосмукачката“, крещяха от трибуните.

В публичното пространство спорът около съдийското решение остана на заден план заради нападките към Фериери Капути, които нямаха нищо общо с конкретната ситуация на терена.