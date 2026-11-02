Винъс Уилямс продължава негативната серия – американката записа 17-а поредна загуба

Винъс Уилямс отпадна още в първия кръг на турнира от категория WTA 250 в Хонконг. 46-годишната американка загуби от намиращата се на 114-о място в световната ранглиста Мери Стояна с 2:6, 3:6.

Така легендарната тенисистка продължи неприятната си серия, достигайки до 17 последователни поражения на сингъл. Последният ѝ успех в тази дисциплина датира от юли 2025 година, когато спечели мач на турнира във Вашингтон.

Статистиката показва, че Уилямс е загубила 21 от последните си 22 срещи на сингъл. В момента американката заема 597-ото място в световната ранглиста.

От началото на сезон 2023 тя участва в турнирите на сингъл единствено с покани от организаторите, известни като „уайлд кард“.