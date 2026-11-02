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Винъс Уилямс продължава негативната серия – американката записа 17-а поредна загуба

Винъс Уилямс продължава негативната серия – американката записа 17-а поредна загуба

2 Ноември, 2026 19:10 536 3

  • винъс уилямс-
  • тенис-
  • wta 250-
  • хонконг-
  • мери стояна

Американката е загубила 21 от последните си 22 срещи на сингъл

Винъс Уилямс продължава негативната серия – американката записа 17-а поредна загуба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Винъс Уилямс отпадна още в първия кръг на турнира от категория WTA 250 в Хонконг. 46-годишната американка загуби от намиращата се на 114-о място в световната ранглиста Мери Стояна с 2:6, 3:6.

Така легендарната тенисистка продължи неприятната си серия, достигайки до 17 последователни поражения на сингъл. Последният ѝ успех в тази дисциплина датира от юли 2025 година, когато спечели мач на турнира във Вашингтон.

Статистиката показва, че Уилямс е загубила 21 от последните си 22 срещи на сингъл. В момента американката заема 597-ото място в световната ранглиста.

От началото на сезон 2023 тя участва в турнирите на сингъл единствено с покани от организаторите, известни като „уайлд кард“.


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  • 1 Леле...

    4 0 Отговор
    Какво чудовище

    19:15 02.11.2026

  • 2 хаха

    5 0 Отговор
    на баба Винъс явно не и стига стаж за пенсия и затова продължава да се мъчи

    19:17 02.11.2026

  • 3 Иван Диван

    5 0 Отговор
    Какво ше ми играят някакви пенсионерки, които гонят 50 лазарника?!

    19:26 02.11.2026

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