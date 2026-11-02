Черно море – Ботев Враца ще започне с нов начален час

Срещата между Черно море и Ботев Враца от 14-ия кръг на първенството бе отложена с час и половина заради лошото състояние на терена на стадион „Тича“.
Вместо по първоначалната програма от 17:00 часа, двубоят ще започне в 18:30 часа. Причината е наводнената тревна настилка вследствие на валежите.
Домакините полагат сериозни усилия през последните часове, за да отводнят терена и да осигурят необходимите условия за провеждането на срещата.
Мачът между Черно море и Ботев Враца ще бъде излъчен пряко по DIEMA SPORT 2.
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