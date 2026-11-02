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Черно море – Ботев Враца ще започне с нов начален час

Черно море – Ботев Враца ще започне с нов начален час

2 Ноември, 2026 16:45 568 3

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  • дъжд

Домакините полагат сериозни усилия през последните часове, за да отводнят терена

Черно море – Ботев Враца ще започне с нов начален час - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Срещата между Черно море и Ботев Враца от 14-ия кръг на първенството бе отложена с час и половина заради лошото състояние на терена на стадион „Тича“.

Вместо по първоначалната програма от 17:00 часа, двубоят ще започне в 18:30 часа. Причината е наводнената тревна настилка вследствие на валежите.

Домакините полагат сериозни усилия през последните часове, за да отводнят терена и да осигурят необходимите условия за провеждането на срещата.

Мачът между Черно море и Ботев Враца ще бъде излъчен пряко по DIEMA SPORT 2.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиняците

    2 0 Отговор
    Да врътнат едно мачле в залата до стадиона и да се прибират, че утре пак ще вали.

    17:07 02.11.2026

  • 2 СтадионВарна

    1 0 Отговор
    хаха, тва не е никакъв стадион, тренировъчно стадионче от времето на бай тошо, жалки собственици !!

    17:40 02.11.2026

  • 3 Стадион Спартак ВН

    1 0 Отговор
    Нашия е ОК, не е проблем дъжда, а нивата, наречена стадион Тича

    17:43 02.11.2026

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