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Почина испанският футболист Хесус де Мигел

Почина испанският футболист Хесус де Мигел

3 Ноември, 2026 11:50 1 095 1

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  • тенерифе-
  • испански футбол-
  • сърдечен арест-
  • андора

Нападателят на „Тенерифе“ получи сърдечен арест след сблъсък по време на мач с „Андора“. Срещата беше прекратена при резултат 2:2

Почина испанският футболист Хесус де Мигел - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испанският футболист Хесус де Мигел Аламеда почина на 30-годишна възраст, съобщи „Тенерифе“. Нападателят е издъхнал на 3 ноември в 8:00 часа местно време, ден след като получи сърдечен арест по време на мач срещу „Андора“.

„С дълбока скръб съобщаваме за трагичната кончина на Хесус де Мигел Аламеда“, заяви клубът. Семейството му е поискало уважение към личното му пространство, а „Тенерифе“ изрази съболезнования към близките и привържениците. Инцидентът е станал в добавеното време на мача от второто ниво на испанския футбол. Де Мигел се е сблъскал с вратаря на „Андора“ Хесус Овоно, след което е паднал на терена. Медицинските екипи са му оказали спешна помощ, а футболистът е бил откаран в болница в Санта Крус де Тенерифе.

Срещата е прекратена при резултат 2:2. Овоно е бил изгонен, а двата отбора са напуснали терена, след като медицинската помощ за Де Мигел е станала приоритет.

Първоначално „Тенерифе“ съобщи, че играчът е в интензивно отделение и състоянието му е „стабилно, но тежко“. Впоследствие клубът информира за неврологично влошаване, преди да потвърди смъртта му. Де Мигел играеше за „Тенерифе“ от 2025 година. Преди това е бил част от съставите на „Кастейон“, „Унионистас“ и „Фуенлабрада“.


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