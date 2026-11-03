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Спартак (Варна) сменя Васил Петров след 1:6 в Бистрица
  Тема: Български спортни успехи

Спартак (Варна) сменя Васил Петров след 1:6 в Бистрица

3 Ноември, 2026 13:39 428 1

  • спартак варна-
  • васил петров-
  • цска 1948-
  • ангел грънчов-
  • цветелин чунчуков

Васил Петров се връща като директор на академията, а Ангел Грънчов и Цветелин Чунчуков са отстранени от първия отбор

Спартак (Варна) сменя Васил Петров след 1:6 в Бистрица - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

„Спартак 1918“ (Варна) сменя старши треньора Васил Петров след загубата с 1:6 от ЦСКА 1948 в Бистрица. Клубът ще обяви неговия наследник до края на деня, а Петров се връща на позицията директор на Академия „Спартак“ с приоритет развитието на младите футболисти и подготовката им за първия отбор.

Решението е взето след анализ на представянето на отбора, последните резултати, поведението на терена и спазването на вътрешния правилник. Така варненци ще имат четвърти треньор през сезона след Гьоко Хаджиевски, Ясен Петров и Васил Петров. Ангел Грънчов и Цветелин Чунчуков са отстранени от първия отбор до края на есенния полусезон или до последващо решение на ръководството. Клубът посочва установени нарушения на вътрешния правилник, без да уточнява конкретните действия, заради които са наложени мерките.

Предвидени са и финансови санкции заради представянето в мача с ЦСКА 1948, липсата на необходимото себераздаване и дисциплина на терена, както и неспазването на тактически указания. От „Спартак“ уточняват, че санкциите ще бъдат наложени съгласно вътрешния правилник и при спазване на договорните и нормативните изисквания.

„Носенето на клубната емблема е не само чест, но и отговорност. Всеки, който е част от клуба, е длъжен да подхожда с необходимия професионализъм, дисциплина и уважение към историята, привържениците и името на „Спартак“. Ръководството заявява, че компромиси с тези принципи няма да бъдат допускани. Предстои клубът да обяви новия старши треньор, който ще поеме отбора след тежкото поражение в Бистрица.


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  • 1 Варна

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    Хаджиевски е човека ама ...

    14:06 03.11.2026

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